Predsjednik Južnoafričke Republike: Rat u Gazi je genocid

Predsjednik Južnoafričke Republike Ciril Ramaphosa nazvavši tekući rat u Gazi genocidom, u ponedjeljak je ponovio poziv na trajni prekid vatre, javlja Anadolu.



- Dok gledamo na patnje Palestinaca, oni prolaze kroz ono što smo mi kao Južnoafrikanci iskusili tokom ere aparthejda - rekao je na konferenciji za novinare s južnoafričkim organizacijama koje podržavaju oslobođenje Palestine.

Pokolj naroda Palestine

Ramaphosa je rekao da je ono što se dešava u Gazi genocidni napad i pokolj naroda Palestine.

On je osudio kolektivno kažnjavanje nedužnih Palestinaca.

- Djecu i žene okrutno ubijaju - rekao je on, dodajući da bi to trebalo da brine sve u svijetu.

Ramaphosa je rekao da je njegova stranka, Afrički nacionalni kongres (ANC), koja se borila protiv aparthejda u Južnoj Africi vodeći zemlju ka demokratiji 1994. godine, zauzela stav da govori protiv onoga što se dešava u Palestini.

- Mi to ne radimo iz političkog avanturizma, za nas je to pitanje principa. Princip koji je rođen iz našeg sopstvenog iskustva, kao naroda koji se borio protiv opresivnog sistema aparthejda - rekao je on.

Borba za slobodu

Dodao je da ANC želi jasno dati do znanja da nedvosmisleno podržava borbu naroda Palestine za njihovu slobodu i samoopredjeljenje.

- Ljudi širom svijeta sa užasom reaguju na ono što vide u Gazi. Ovo bi sada trebalo prestati. Taoci moraju biti pušteni, kao i zatvorenici koji se drže u izraelskim zatvorima kako bi se stvorilo okruženje za mirovne pregovore - rekao je Ramaphosa.

Osudio je i akcije Hamasa 7. oktobra i ubijanje nevinih civila u Izraelu.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Pojasu Gaze, u izraelskim vazdušnim i kopnenim napadima na ovom području nakon napada Hamasa 7. oktobra ubijena su najmanje 19.453 Palestinca. Među žrtvama je najviše žena i djece.

Vjeruje se da je oko 1.200 Izraelaca ubijeno u napadu Hamasa.