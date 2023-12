Novi detalji pucnjave u Pragu: Pomahnitali napadač ubio kolege sa fakulteta, poznati identiteti žrtava

Češke vlasti istražuju motiv napada u kojem je student ubio 13 ljudi na Karlovom univerzitetu u Pragu, gdje se okupljaju ožalošćeni i ostavljaju more svijeća. Pucnjava na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u četvrtak, najgori oružani napad u Češkoj u nekoliko desetljeća, uzrokovala je paničan bijeg studenata i haos u centru grada.

Dan poslije, improvizirani spomenik sa stotinama svijeća svijetlio je ispred univerziteta dok policija istražuje motive napada. Napadač, 24-godišnji student, ubio se nakon što je ubio 13 ljudi, a ranio 25.

Ranjeno troje stranaca

- Znamo identitet svih 14 mrtvih. Radi se o 13 žrtava mahnitog napadača i njega samog - rekao je ministar unutrašnjih poslova Vit Rakušan za javnu radioteleviziju Češku TV, čime je ispravio prethodno naveden broj od 14 žrtava.

Dodao je da je ranjeno troje stranaca. Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je saopćilo da je jedan od njih nizozemski državljanin. Sve žrtve ubijene su u zgradi, a neki od njih studirali su s napadačem.

Rakušan je ranije rekao da nema poveznice između pucnjave i "međunarodnog terorizma" te da je student djelovao na svoju ruku. Iako je policija rekla da više nema neposredne prijetnje, policajci su u petak čuvali odabrana mjesta, uključujući škole, kao preventivnu mjeru i "signal prisutnosti".

Vlada je proglasila subotu nacionalnim Danom žalosti pa će zastave na službenim zgradama biti spuštene na pola koplja, a ljude će se pozvati na minutu šutnje u podne.

Veliki arsenal oružja

Napadač, ranije nepoznat policiji, imao je "veliki arsenal oružja i streljiva", rekao je šef policije Martin Vondrasek nakon masovnog ubistva u četvrtak. Policija je počela potragu za studentom i prije masovne pucnjave, nakon što je njegov otac pronađen mrtav u selu Hostoun zapadno od Praga.

Napadač je "otišao u Prag rekavši da se želi ubiti", rekao je Vondrašek, ali je odbio potvrditi je li napadač ubio svog oca, kako to pišu mediji. Policija ga je prethodno tražila u zgradi Filozofskog fakulteta gdje je trebao biti na predavanju, no on je umjesto toga otišao do obližnje glavne zgrade univerziteta.

Policija je saznala za pucnjavu oko 15 sati i poslala jedinicu za brzi odgovor na mjesto događaja. Dvadeset minuta kasnije, napadač je bio mrtav. Govoreći o istrazi aktivnosti napadača na društvenim mrežama, Vondrašek je rekao da je napadač bio inspiriran "sličnim slučajem koji se dogodio u Rusiji", ali nije naveo pojedinosti.

Vondrašek je rekao da policija vjeruje da je isti napadač 15. decembra ubio mladića i njegovu dvomjesečnu kćerku u dječjim kolicima tokom šetnje šumom na istočnoj periferiji Praga. Istraga tih ubistava bila je u zastoju sve dok dokazi pronađeni u Hostounu nisu povezali napadača sa zločinom.

"Nema opravdanja za ovaj stravičan čin"

Pucnjava na Karlovom univerzitetu, smještenom u blizini velikih turističkih atrakcija, poput Karlovog mosta iz 14. stoljeća, bila je najsmrtonosnija od stjecanja nezavisnosti Češke 1993. godine.

- Nema opravdanja za ovaj stravičan čin - rekao je premijer Petr Fiala.

Američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) uputio je izraze saučešće i osudio "besmislenu" pucnjavu.

- Moje srce je s onima koji su izgubili živote u današnjoj besmislenoj pucnjavi u Pragu, s povrijeđenima i češkim narodom - napisao je Bajden na platformi X.

- Naše vlasti u kontaktu su s češkom policijom i spremni smo ponuditi dodatnu podršku u slučaju potrebe - dodao je.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen (Von der Leyen) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputili su izraze saučešća, među ostalima.

Iako su zločini počinjeni vatrenim oružjem relativno rijetki u Češkoj, bilo ih je posljednjih godina. Napadač, 63-godišnji muškarac, ubio je sedam muškaraca i jednu ženu 2015. godine prije nego što se ubio u restoranu u Uherskom Brodu, gradu na jugoistoku zemlje. Muškarac je 2019. godine ubio šest ljudi u čekaonici bolnice u istočnom gradu Ostravi. Ubio se oko tri sata nakon napada.