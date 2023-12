CIA povećava izdvajanja za jačanje mreže špijuna usmjerenih na Kinu

Nakon dvije decenije lova na teroriste američka obavještajna zajednica, vrijedna 100 milijardi dolara godišnje, prekvalificira osoblje i preuređuje moćnu špijunsku mašineriju kako bi se pripremila za mogući sukob s velikim potencijalnim protivnicima. Jačanje mreže špijuna usmjerenih na Kinu jedan je od ciljeva velike, ali uglavnom tajne promjene u CIA-i i njenim sestrinskim američkim obavještajnim agencijama, saznaje The Wall Street Journal.

- Pristupamo NR Kini kao globalnom prioritetu, više nego udvostručivši budžetska sredstva posvećena misiji u Kini u protekle tri godine i uspostavivši Kineski misijski centar kao jedino CIA-ino središte u zemlji za koordinaciju napora cijele agencije po ovom pitanju - ističe direktor CIA-e Vilijam Barns u intervjuu za WSJ.

Peking je Vašingtonu izvukao tepih pod nogama kad je prije deset godina razotkrio veliku mrežu stranih špijuna u Kini. Prema istrazi The New York Timesa, vlada NR Kine uspjela je ubiti ili zatvoriti 18 do 20 izvora CIA-e od 2010. do 2012. godine. Foreign Policy, pozivajući se na vlastite izvore, navodi još veći broj - najmanje 30 ubijenih špijuna CIA-e u dvogodišnjem razdoblju. Američka vlada nikad nije javno priznala gubitak svojih kineskih agenata.



Pitanje Tajvana

Nedostatak agenata CIA-e u Kini ostavio je SAD u mraku oko toga što kineski vođa Si Đinping planira po pitanju Tajvana, ali i ostalih planova. "Uopšte nemamo pravi uvid u planove i namjere rukovodstva u Kini", priznao je bivši dužnosnik obavještajne službe. Umjesto informacija iz prve ruke od izvora, Vašington podatke prikuplja pomoću alata za prisluškivanje komunikacija i špijunskih satelita koji prate kinesko vojno raspoređivanje i planove modernizacije. Uz to, američko znanje o Sijevim planovima dolazi uglavnom iz zaključaka i analiziranja njegovih javnih izjava.

Nakon 2020. CIA i druge obavještajne agencije počele su smanjivati izdatke za borbu protiv terorizma kako bi se usredotočile na kinesku vladu. Ubrzo nakon što je postao direktor 2021., Barns je osnovao misijsko središte za Kinu, koje okuplja najbolje obavještajne analitičare i tehnološke stručnjake. Direktor CIA-e također održava sedmični sastanak posvećen Kini, okupljajući najviše dužnosnike u svom uredu na sedmom spratu u sjedištu agencije u Lengleju u Virdžiniji.

Agencija također potiče ljude koji već rade u CIA-i da nauče mandarinski jezik i aktivno zapošljava govornike mandarinskog. Također, sve se više traže i stručnjaci u novim tehnologijama. Naime, američke obavještajne službe moraju pratiti napredak Kine na različitim područjima, od umjetne inteligencije do sintetičke biologije. Posljednjih je godina naraslo suparništvo SAD-a i Kine na područjima poput kvantnog računalstva, nuklearne fuzije i rijetkih minerala. Kina je također pojačala vlastitu špijunažu, nerijetko koristeći društvene mreže poput LinkedIna za kontaktiranje i regrutiranje bivših američkih obavještajnih dužnosnika.

Elektronsko "njuškanje"

Barns je 2021. osnovao jedinicu usmjerenu na nove tehnologije te uključuje saradnju s privatnim sektorom. Mnogo toga što američke obavještajne agencije trebaju znati skriveno je naočigled i može se pronaći u sve većoj bazi obavještajnih podataka otvorenog koda, koja predstavlja nove izazove za američke obavještajne službe. Podaci otvorenog koda uključuju milijarde objava na društvenim mrežama, velike, komercijalno dostupne baze podataka i akademske radove.

Američki obavještajci trenutno do velike većine podataka o Kini dolaze putem elektronskog "njuškanja", odnosno presretanja telefonskih poziva, e-pošte i drugih oblika digitalne komunikacije. Takva obavještajna signalizacija rijetko može zamijeniti špijune u pronalaženju pravih namjera ili slabosti protivnika, ističu američki dužnosnici.