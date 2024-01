Bomba iz Brisela: Šokirao evropsku javnost, razbjesnio državne članice, a onda se predomislio

Nakon što je šokirao evropsku javnost i razljutio mnoge države članice najavom da će se kandidirati na izborima za Evropski parlament, predsjednik Evropskog vijeća Šarl Mišel (Charles Michel) je napravio novi preokret.

Odustao je od kandidature za mjesto zastupnika u Evropskom parlamentu i potvrdio da će na čelu Evropskog vijeća ostati do kraja mandata.

Pet dana

Mišel je promijenio mišljenje nakon burnih reakcija da je stavio osobne interese i ambicije ispred interesa Evropske unije i najviše funkcije koju obnaša u EU. Mišelova odluka da ostane do kraja mandata je objavljena samo pet dana prije vanrednog samita EU-a, kojim će on predsjedati, i na kojem će se razgovarati o rebalansu višegodišnjeg proračuna EU i pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura.

Prije par sedmica Mišel je šokirao najavom da će biti nositelj liste Liberala u Belgiji na izborima za Evropski parlament 9. juna ove godine. To je značilo da bi on do tada morao odstupiti s pozicije šefa Evropskog vijeća.

Na taj način bi to mjesto ostalo ispražnjeno pola godine prije isteka mandata. Bila bi to krajnje neugodna situacija jer bi morali ili izabrati njegovog nasljednika, ili imenovati privremenog šefa Evropskog vijeća.

Neopravdane kritike

Njegovu ulogu preuzeo bi šef vlade koja će imati rotirajuće predsjedavanje Vijećem. U drugoj polovici ove godine bi to bio mađarski premijer Viktor Orban. Mišelova odluka o odlasku prije mandata je predstavljalo poniženje za funkciju koju obnaša i koja je formalno najviša funkcija u EU.

On je kritike nazvao neopravdanima ali je sadašnjom odlukom o odustajanju od evropskih izbora i ostanku na čelu Evropskog Vijeća do kraja mandata podlegao pritisku.