Nestašni rakun na tri sata ostavio 7.000 ljudi bez struje: Vatrogasci spašavali ljude iz liftova

Kad u našoj zemlji nestane struje, obično je za to krivo kakvo nevrijeme. No, ako u Kanadi nestane struje, postoji mogućnost da to nije imalo veze s vremenskim neprilikama. Moguće je da je to djelo jednog rakuna, kao što se u četvrtak navečer dogodilo u Torontu. Jedan simpatični stvor na tri sata je u mrak zavio gotovo 7.000 ljudi.

Nestalo vode

Rakuni koji ionako nisu pretjerano popularni nakon ovoga će imati još i više problema. Jedan malac je, naime, došao u dodir s opremom u stanici koja se nalazi u centru grada.

Ne samo da su dijelovi grada odjednom postali tamni, nego je došlo do poremećaja rada na ključnoj liniji podzemne željeznice, nestalo je vode, a vatrogasci su morali spašavati ljude koji su ostali zaobljeni u liftovima. Bilo je potrebno tri sata da se problem riješi i da se struja vrati.

Ne zna se sudbina malog diverzanta. No, nije on prvi od svoje vrste koji je „slavan“ u tom gradu. Imali su oni jednog koji je krao krofne, drugi se besplatno vozio podzemnom, treći se pokušao ukrcati na avion... Zašto baš ove životinje? Vjerojatno je stvar u tome da su vrlo znatiželjne i, zapravo, neumorne.

Ništa im nije teško, svugdje će se zavući, sve moraju istražiti. Te njihove osobine dio građana obožava i želi da se lik rakuna predstavi kao službena maskota Toronta, dok bi ih drugi sve eutanazirali.

Žive uz ljude

- Oni su životinje koje volimo mrziti - rekla je za Guardian Suzanne MacDonald, profesorica specijalizirana za ponašanja životinja.

Iako se čini da je grad loše mjesto za životinje, one su se jednostavno prilagodile. Žive uz ljude i ne obaziru se previše na njih. U Torontu je tako moguće u gradskim parkovima vidjeti kojote, jelenima nije mrsko prošetati ulicama, a prošle sedmice je viđen dabar kako centrom grada hoda noseći granu.