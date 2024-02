Bel: "Nije iznenađenje što se SAD osvetio, nego što im je trebalo toliko vremena"

Višestepena reakcija

Sirijski državni mediji izvještavaju o brojnim žrtvama.

- Mislim da će biti nekoliko noći bombardovanja pokušavajući da se ponovo uspostavi odvraćanje i da se uklone iranski proksi u regionu - rekao je Stoun.

SAD su jasno stavile do znanja da je "ono što ćemo vidjeti u narednim danima višestepena reakcija".

- To neće biti samo jedan štrajk, to će biti kampanja, kako to neki ovdje u Americi opisuju. Ali to nije, kao što su neki s desne strane politike ovdje u Americi željeli vidjeti, čak i sam Donald Trump, uzvraćajući udarac samom Iranu. To u ovom trenutku nije na planu. Ovo je veoma, veoma, veoma delikatan trenutak - rekao je Stoun.