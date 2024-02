Kandidatkinja za predsjednicu SAD šokirala javnost: Teksas se može otcijepiti ako hoće

Republikanska kandidatkinja za predsjednicu SAD Niki Hejli (Nikki Haley) obrazložila je da su njeni komentari o otcjepljenju bili usmjereni predsjedniku Bajdenu (Biden) i "krizi ilegalne imigracije".

Dan ranije, Hejli je govorila o potencijalnom otcjepljenju Teksasa.

- Ako Teksas odluči da to želi učiniti, oni to mogu učiniti. Ako cijela ta država kaže da ne želimo više biti dio Amerike. Mislim, to je njihova odluka. Mislim da vlada ne treba reći ljudi kako živjeti, kako raditi bilo što. Mislim, mislim da trebamo pustiti slobodu da živi - kazala je Hejli.

Teksas se neće otcijepiti

Dodala je kako ipak smatra da se to neće desiti.



- Mislim, znate, da će države donositi odluke, ali razgovarajmo o tome što je realnost. Teksas se neće otcijepiti. Mislim, to nije nešto što će učiniti - rekla je Hejli.

Na pitanje o njezinim komentarima, Niki Hejli je ponovila da to Teksas neće uraditi.

- Oni to neće učiniti. To čak nije ni problem. Ono što bi trebao biti problem s Teksasom jest, gledajte, oni se nose s užasnom krizom ilegalne imigracije. Savezna vlada, Džo Bajden, nije tu za njih. Trebali bismo ih pustiti da rade što god trebaju, kako bi Teksašani bili sigurni i kako bi Teksas bio zaštićen. To je cilj. To je ono što želimo učiniti - naglasila je Hejli.

Sukob Teksas-Bajdenova administracija

Teksas je u sukobu s Bajdenovom administracijom oko žilet-žice ograde duž "Eagle Passa", gdje je posljednjih mjeseci došlo do porasta broja migranata.

U nedavnoj odluci 5-4, Vrhovni sud presudio je da, privremeno, savezna vlada može demontirati ogradu dok slučaj napreduje na nižim sudovima, dopuštajući Teksasu da nastavi s izgradnjom.



Nakon ove kontroverzne odluke, množe se nagađanja o potencijalnoj eskalaciji napetosti između Teksasa i savezne državne vlade.