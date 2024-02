Blizanci iz Ohaja razdvojeni su nakon rođenja, a vodili su gotovo identične živote

Prema pisanju stranih medija, obje oporodice su znale da dijete koje su usvojili ima brata blizanca, no nisu znale gdje je ni što se s njim događa. Njihovi su se putevi razišli, no njihovi životi postali su nevjerojatno slični.

Braća svih 39 godina nisu znala ništa jedan o drugome

Obojica su imali psa kojeg su nazvali Toj, obojica su bila odlična u matematici i tehničkom, no gramatika im baš i nije išla. No to je samo početak. Naime, oba brata ženila su se dva puta i obojici se prva žena zvala Linda. Da stvar bude bolja, oba Džima su kasnije upoznala i oženila ženu po imenu Beti (Betty).

Priča ima i nastavak. Oba Džima su dobila sina i njihovi sinovi su se zvali isto - Džejms Alan. Blizanci su bili i strastveni pušači, vozili su isti automobil te su imali posao u osiguranju - jedan je bio zaštitar, a drugi zamjenik šerifa. Osim toga, redovno su posjećivali istu plažu na Floridi.