Dva kamiona Pomozi.ba prelaze granični prelaz Rafah

Dva kamiona od ukupno sedam koliko je Udruženje Pomozi.ba prije sedam dana iz Egipta poslalo prema Gazi, upravo prelaze granični prelaz Rafah, javlja Anadolija.

- Riječ je o kamionima s brašnom, dok su preostali šleperi u kojima se nalaze paketi sa hranom i vodom i dalje na graničnom prelazu, te se nadamo da će i oni što prije doći do stanovnika Gaze koji su u enormnoj potrebi za najosnovnijim prehrambenim potrepštinama - kazala je za Anadolu Maja Arslanagić-Hrbat, portparolka Udruženja Pomozi.ba.

Ovo je drugi dio njihove humanitarne pomoći koji do Gaze stiže kamionima iz Egipta.

- U decembru prošle godine smo poslali pet, a sada još sedam kamiona. Osim pomoći koja do Gaze stiže kamionima, na račune triju partnerskih organizacija Rahma Austria, Swiss Barakah Charity i NATUF for Environment and Community Development nekoliko puta smo slali i novčana sredstva od kojih je u južnom dijelu Pojasa Gaze podijeljena pomoć u vidu hrane, vode i medicinskih potrepština - rekla je Arslanagić-Hrbat.

Ukupna vrijednost humanitarne pomoći koja je putem Pomozi.ba do sada došla do Pojasa Gaze iznosi 852.026,51 KM.

Ovo udruženje i dalje nastavlja s aktivnostima, kako bi pomogli narodu Palestine, a svi koji se žele priključiti ovoj akciji mogu donirati sredstva putem web platforme www.pomoziba.org, uplatama putem bankovnih i PayPal računa, te pozivom na telefonski broj 17006 kojim se doniraju dvije konvertibilne marke.