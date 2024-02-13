Izrael planira kupiti više od 200 oklopnih vozila za pogranične gradove

Izraelsko Ministarstvo odbrane planira kupiti više od 200 oklopnih vozila koja će biti raspoređena u blizini granice s Pojasom Gaze, javlja Anadolija.

U saopćenju se navodi da će potrošiti 150 miliona šekela (41 milion dolara) za obezbjeđivanje oklopnih vozila gradovima na granici sa Gazom i Zapadnom obalom.

- Nabavka oklopnih vozila za lokalne bezbjednosne grupe predstavlja značajnu komponentu u jačanju bezbjednosti pograničnih gradova na linijama fronta - rekao je komandant odbrane Janiv Valfer (Yaniv Walfer).

Nisu navedeni detalji o tome gdje Izrael planira kupiti vozila.

Izrael je pokrenuo smrtonosnu ofanzivu na Pojas Gaze nakon prekograničnog napada palestinske grupe Hamas 7. oktobra.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

Međutim, izraelske snage i dalje nastavljaju s napadima na Pojas Gaze.

U napadima za genocid optuženog Izraela na Pojas Gaze za 128 dana ubijeno je 28.473 Palestinaca.