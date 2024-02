Ovako izgleda Dubai pod vodom: Potop u pustinji, grmljavinska oluja pogodila milionski grad

Dubai se odlikuje pustinjskom klimom. Tokom većeg dijela godine je vedro. Temperature ljeti dostižu i 50 stepeni, zimi su oko 25, a kiše skoro da nema od aprila do oktobra. Najveća količina padavina bilježi se od januara do marta i tada padne 90 posto kiše od godišnjeg prosjeka. Ipak, zbog klimatskih promjena, posljednih godina ima sve češće jakih grmljavinskih oluja sa obilinim pljuskovima, pri čemu za dan do dva padne od 50 do 100 milimetara kiše, a godišnja količina padavina u prosjeku je oko 70-80 milimetara. Ovakve pojave su sve učestalije, naročito od januara do marta, a posljednjih godina se pojave i usred ljeta.

Kako temperature ljeti dostižu 50 stepeni, zbog svog položaja na obali i visoke vlažnosti vazduha, subjektivni osjećaj može biti i oko 70 stepeni.

Gradska infrastruktura je takva da ne može da prihvati takve nepredviđene količine padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, kao ni suvo pustinjsko zemljište, pa dolazi do poplava i bujica.