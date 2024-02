Slovenija: Pokrenuta akcija za siguran i dostojanstven pobačaj u Evropi

Institut "8. mart" iz Slovenije pokrenuo je akciju za siguran i dostupan pobačaj u Evropi naziva "Abortus je ljudsko pravo i uvijek odluka".

Navode da žene imaju pravo na odlučivanje o svom tijelu

Kako su naveli iz Instituta "8. mart", kampanja za siguran i dostupan pobačaj u Evropi pokrenuta je jer njome žele osigurati da žene slobodno odlučuju o svom tijelu. Dio kampanje je i peticija u okviru koje očekuju više od 300.000 potpisa.

- Iako više od 95 posto ljudi u Evropi ima zajamčen pristup pobačaju na papiru, stvarnost je drugačija. Prigovor savjesti u mnogim zemljama otežava ženama pristup ovoj osnovnoj zdravstvenoj usluzi, a Poljska i Malta imaju neke od najrestriktivnijih zakonskih regulativa u području pobačaja, jer je gotovo bez iznimke zabranjen - navela je Nika Kovač, direktorica Instituta "8. mart".

Zbog kršenja prava žena u mnogim zemljama, ovaj institut je pokrenuo kampanju čija je svrha da žene slobodno odlučuju o svom tijelu. Aktivisti za reproduktivna prava iz mnogih zemalja, uključujući Španiju, Francusku i Poljsku, pridružili su se kampanji. Najavili su da će više aktivnosti kampanje biti objavljeno 5. marta.

Kovač je na konferenciji za novinare rekla da je Slovenija jedina država u Evropi koja ima ustavom zapisano pravo slobodnog odlučivanja o rađanju djece.

- Međutim, u mnogim zemljama u Evropi pristup pobačaju nije nešto što se podrazumijeva. Žene u Poljskoj još umiru u bolnicama zbog zabrane pobačaja - rekla je, istaknuvši da nije riječ o uputama ili smjernicama.

- To je jednostavno opcija koju svaka žena odlučuje za sebe. To je otvoren prostor gdje žena može slobodno donijeti odluku i na kraju reći: 'To je bila moja odluka', a to pravo i ova prilika trebaju pripadati svima. Borba za pravo na pobačaj je borba za demokraciju i vladavinu prava - rekla je Kovač.

Zabrana abortusa ugrožava žene

Koordinatorica međunarodnog političkog zagovaranja pri Udruzi za seksualna i reproduktivna prava L'Associacio Almudena Rodriguez na konferenciji je istaknula kako je abortus ljudsko pravo i uvijek odluka.

- Borba za pravo na pobačaj je borba za demokraciju i vladavinu prava - istaknula je.

Rekla je da žene u mnogim zemljama nemaju pristup pobačaju.

- Žene koje to odluče bivaju kriminalizirane i kažnjene - dodala je.

Španska feministica Kika Fumero također je na konferenciji istaknula da je abortus ljudsko pravo.

Francuska aktivistica Alis Kofin (Alice Coffin) rekla je da se kampanji pridružila iz solidarnosti. To je posebno važno u vrijeme porasta ekstremizma u Evropi i nadolazećih evropskih izbora.

- Pravo na pobačaj je pitanje ljudskih prava, zdravlja, društvene klase, rase, spola, kao i političko pitanje - istaknula je. Francuska će u srijedu glasati o prijedlogu da se pravo na umjetni prekid trudnoće unese u ustav.

Voditeljica poljskog pokreta "Svepoljski ženski štrajk" Marta Lempart rekla je da zabrana pobačaja i nedostatak pristupa pobačaju ubijaju žene.

- Mi smo jedna od najrigoroznijih zemalja u kojoj žene umiru u javnim bolnicama zbog pobačaja - rekla je Lampart.

Pokrenuta peticija

Reproduktivna prava žena krše se posvuda, stoga je potrebna solidarnost. Naglasila je da čak i zemlje u kojima je pobačaj legalan, ali nije dostupan jer se mora platiti, trebaju promjene.

Peticija za siguran i dostupan pobačaj za sve u Evropi dio je kampanje u kojoj sarađuju, između ostalog, s aktivistima iz Španije, Francuske i Poljske, u okviru koje očekuju više od 300.000 potpisa.

Pokretači peticije ističu da je pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece problem koji treba rješavati na evropskom nivou. Prikupljenim potpisima žele pokazati da u Evropi postoji snažan konsenzus da pravo na dostupan i siguran pobačaj treba učiniti dostupnim svima. Ističu da je peticija tek prvi korak u njihovim nastojanjima.