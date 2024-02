Šolc odbija Ukrajini poslati moćno oružje

Ukrajina u ovom trenutku ne treba dobiti krstareće rakete Taurus iz Njemačke, rekao je kancelar Olaf Šolc (Scholz) (SPD) i objasnio da Njemačka u suprotnom riskira da bude umiješana u rat.

- Ni u kom slučaju i ni na jednom mjestu ne smijemo biti povezani s ciljevima do kojih taj (raketni) sustav može dobaciti - rekao je Šolc prilikom gostovanja na uredničkoj konferenciji njemačke novinske agencije dpa.



- Neophodno je biti ovako jasan. Čudi me što neki ljudi o tom pitanju uopće ne mijenjaju stav i ne razmišljaju o tome bi li ono što radimo u izvjesnom smislu moglo dovesti do učestvovanja u ratu - rekao je njemački kancelar, prenosi "Deutsche Welle".

Moskva u dometu raketa Taurus

Taurus je jedna od najmodernijih raketa njemačkog vazduhoplovstva. To precizno oružje može pogoditi ciljeve na udaljenosti do 500 kilometara. Moskva se nalazi u tom radijusu od rusko-ukrajinske granice. Ukrajinska vlada je još u maju prošle godine zatražila isporuku njemačkih krstarećih raketa, kako bi njima gađala rusku logistiku daleko iza linije fronta.

Opozicioni njemački demokršćani (CDU/CSU) jedni su od onih koji zahtijevaju da se Ukrajini isporuče rakete Taurus. Za to se u velikoj mjeri zalažu i koalicijski partneri kancelarovih socijaldemokrata (SPD) – Zeleni i liberali (FDP). Međutim, rezolucija kojom se poziva na isporuku Taurusa prošle sedmice nije dobila većinu u njemačkom parlamentu - Bundestagu.

Šolc je još u oktobru odlučio da (za sada) neće slati Taurus u Ukrajinu, ali do sada nije javno objasnio razloge za tu svoju odluku. Iza njegovog skepticizma krije se strah da bi ukrajinska vojska mogla gađati ruski teritorij, a Njemačka time biti uvučena u rat.

Francuzi i Britanci to pokušavaju spriječiti tako što programiraju svoje krstareće rakete tipa Scalp i Storm Shadow koje su isporučili Ukrajini. Spekulira se da Velika Britanija eventualno ima i osoblje stacionirano u Ukrajini u tu svrhu. To nikada nije službeno potvrđeno.

Ono što u smislu kontrole meta rade Britanci i Francuzi ne može se raditi u Njemačkoj. To znaju svi koji poznaju taj sistem - naglasio je Šolc. On je ujedno izrazio i iznenađenje time što se to pitanje stalno postavlja. "Ono što rade druge zemlje, koje imaju različite tradicije i različite ustavne institucije, nešto je što mi ne možemo raditi na isti način", rekao je kancelar.

Protiv kancelara su Zeleni, FDP i demokršćani

Odluci kancelara protive se i u njegovoj koaliciji. Zamjenica šefa kluba zastupnika stranke Zeleni u Bundestagu Agnieska Burger (Agnieszka Brugger) napisala je na platformi X: "Niko ko se zalaže za Taurus ne želi da Njemačka postane strana u ratu. Odbacujem tu optužbu. Prema svemu što znam, ta veza nije faktički tačna."

Oglasila se i FDP-ova stručnjakinja za odbranu Marie-Agnes Strak Cimerman (Strack-Zimmermann): "Njemački vojnici NISU potrebni Taurusu na ukrajinskom tlu. Tvrdnja kancelara nije tačna", napisala je.

Kritike su stigle i od demokršćana. Njihov stručnjak za vanjsku politiku Norbert Rotgen (Röttgen) kaže:

- Tvrdnja da bi isporuka Taurusa učinila Njemačku stranom u ratu jednostavno je pravno pogrešna, a politički je zloglasna.

Taurus, dodaje Rotgen, nije čudotvorno oružje, "ali ono je strateški važno, jer Ukrajincima omogućava da unište položaje na okupiranim teritorijima bez približavanja liniji fronta. Taurus bi tako zaštitio vojnike i civile", napisao je ovaj političar na X-u.

Šolc: Ukrajini, prije svega, nedostaje municija

No, kancelar kaže da je "jako iritiran", jer "nema ravnoteže" između onoga što je sada zaista potrebno Ukrajini i rasprave o Taurusu. "Ono što Ukrajini nedostaje jeste municija za sve moguće udaljenosti, a ne presudno ova stvar iz Njemačke", odgovorio je on na pitanje o Taurusu. Njemačka je, naglasio je, uložila velike napore kako bi povećala isporuke streljiva: "Mi, kao Evropa u cjelini i međunarodna zajednica u cjelini, još nismo na nivou koji je hitno potreban."