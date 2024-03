Karlson komentirao intervju s Putinom: Jedna od najglupljih stvari koje sam ikad čuo

Taker Karlson (Tucker Carlson) kritizirao je Putinovo opravdanje za invaziju na Ukrajinu, izjavivši da je "denacifikacija" zemlje "jedna od najglupljih stvari koje je ikada čuo". Razgovarajući s voditeljem ridmanom u podcastu objavljenom u utorak, Karlson je komentirao svoj kontroverzni intervju s ruskim predsjednikom.

Bivša zvijezda Fox Newsa suočila se s hrpom negativnih reakcija zbog sastanka s čelnikom Kremlja, što je bio prvi put da je Putin pristao obaviti intervju sa zapadnim novinarom od početka rata u Ukrajini. Intervju se dotaknuo brojnih tema, od lekcija o ruskoj historiji do Putinovih razmišljanja o sljedećim predsjedničkim izborima u SAD.

"Cijeli taj razgovor nije bio stvaran"

Karlson je ispričao kako je njegov prvi dojam bio da Putin "djeluje nervozno" i da je "ušao u intervju kao previše pripremljen student". Fridman je pitao Karlsona što misli o Putinovom opravdanju za nastavak vođenja rata u Ukrajini, piše "Newsweek".

Podsjetimo, ruski čelnik kontinuirano tvrdi da je cilj "denacifikacija" Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je Židov, opetovano je odbacivao tvrdnje Kremlja da je kijevska vlada otvoreno "pronacistička".

- Mislio sam da je to jedna od najglupljih stvari koje sam ikada čuo. Nisam razumio što to znači. Mrzim cijeli taj razgovor jer nije stvaran. To su bili samo ad hominemi. To je bio način povezivanja nekoga sa zlim režimom koji više ne postoji - objasnio je Karlson.

"Više ne postoji nacistički pokret"

Prema Karlsonu, nacizam više ne postoji jer je "neodvojiv od njemačke nacije". "Jako sam antinacistički orijentiran. Samo kažem da u 2024. ne postoji nacistički pokret. To je način da se ljude prikaže zlima", naveo je Karlson.

Putin je također komentirao razgovor s Karlsonom, rekavši ruskom novinaru Pavelu Aleksandroviču Zarubinu kako se pripremio na Karlsonovo "agresivno ponašanje i postavljanje takozvanih oštrih pitanja". "Nisam samo bio spreman za ovo, ja sam to želio, jer bi mi to dalo priliku da odgovorim na isti način", kazao je ruski čelnik.

Inače, Putin je tokom intervjua ismijavao Karlsona, šaleći se činjenicom kako su njegovi pokušaji da dobije posao u CIA-i više puta bili neuspješni. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je saopćio novinarima da je Putin dao intervju Karlsonu jer "ima stav koji se razlikuje" od ostalih zapadnih medija.