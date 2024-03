Vilders: Nemam podršku da postanem premijer Holandije

Holandski političar krajnje desnice Gert Vilders (Geert Wilders) izjavio je u srijedu da nema dovoljno podrške da postane premijer te zemlje.

- Mogu postati premijer samo ako sve stranke u koaliciji to podrže. To nije bio slučaj - napisao je Vilders na platformi X. To je izjavio nakon izvještaja da su propali napori da se formira nova vlada s Vildersom na čelu.

Kasnije je izjavio da će jednog dana "ipak postati premijer Holandije, uz podršku još većeg broja Holanđana". - Ako ne sutra, onda prekosutra. Glas miliona Holanđana će se čuti! - rekao je.

Više od 10,4 miliona birača glasalo je 22. novembra na izborima za članove holandskog parlamenta koji ima 150 zastupničkih mjesta. Vildersova ekstremno desničarska islamofobična Stranka za slobodu (PVV) osvojila je 37 mjesta, a slijedi je GroenLinks-PvdA, koalicija koju predvodi bivši izvršni potpredsjednik Evropske komisije Frans Timermans (Timmermans), sa 25 mandata.​​​​​​

U pokušaju da ublaži svoju dosadašnju retoriku, Vilders je u izjavi javnom servisu NOS izrazio želju da bude premijer za sve, bez obzira na etničko porijeklo ili vjeru.

Izrazio je nadu da bi mogli postići dogovor u koalicionim pregovorima sa drugim strankama. Stranka PVV je prethodnih godina u partijskom programu obećala da će zatvoriti džamije u zemlji, zabraniti Kur'an i otkazati boravišne dozvole azilantima.