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JUŽNOAFRIČKO MINISTARSTVO

45 ljudi poginulo u autobuskoj nesreći blizu Mamatlakale

Operacije spašavanja trajale su do kasne sate danas

Autobus se zapalio. Limpopo transport department

Z. K.

28.3.2024

Južnoafričko ministarstvo saobraćaja danas je objavilo kako je 45 ljudi poginulo, a jedna je osoba ozlijeđena u autobuskoj nesreći blizu Mamatlakale u sjevernoj pokrajini Limpopo.

Ministarstvo je saopćilo kako je vozač izgubio kontrolu nad autobusom koji je potom udario u barijere na mostu, nakon čega je vozilo pao preko mosta, udario u tlo, pa se zapalio. 

Autobus je prevozio ljude iz Botswane, države okružene JAR-om, do Morije, grada u Limpopu.

Operacije spašavanja trajale su do kasne sate danas.

Neka tijela su izgorjela do neprepoznatljivosti, a dio putnika je ostao zarobljen u olupini autobusa, objavile su prometne vlasti Limpopa. 

# AUTOBUS
# NESREĆA
# JUŽNA AFRIKA
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