45 ljudi poginulo u autobuskoj nesreći blizu Mamatlakale

Južnoafričko ministarstvo saobraćaja danas je objavilo kako je 45 ljudi poginulo, a jedna je osoba ozlijeđena u autobuskoj nesreći blizu Mamatlakale u sjevernoj pokrajini Limpopo.

Ministarstvo je saopćilo kako je vozač izgubio kontrolu nad autobusom koji je potom udario u barijere na mostu, nakon čega je vozilo pao preko mosta, udario u tlo, pa se zapalio.

Autobus je prevozio ljude iz Botswane, države okružene JAR-om, do Morije, grada u Limpopu.

Operacije spašavanja trajale su do kasne sate danas.

Neka tijela su izgorjela do neprepoznatljivosti, a dio putnika je ostao zarobljen u olupini autobusa, objavile su prometne vlasti Limpopa.