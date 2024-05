Tijelo tinejdžerke slučajno pronađeno u podrumu prije 20 godina: Identitet tek utvrđen, ključ bio prsten

To je Patriša Ketlin Mekglon (Patricia Kathleen McGlone), 16-godišnjakinja koja je živjela u Bruklinu.

Policija je pronašla mnoštvo informacija uključujući njene školske knjige, dajući istražiteljima uvid u posljednje godine njenog života.

- Brojni forenzički testovi povezali su njen DNK sa nekoliko ljudi, uključujući i majku žene ubijene u napadima u Njujorku 11. septembra 2001. godine - rekao je detektiv Glas.

Patriša je sahranjena ispod noćnog kluba koji je bio popularan 1960-ih godina. Građevinski radnici 2003. godine postavljali su betonsku ploču u zadnjem dijelu zgrade kada se lobanja otkotrljala. Zatim su iskopali ostatak skeleta u blizini.

Desetljećima ranije u toj zgradi se nalazio popularni klub "The Scene", mjesto za rokenrol. To je mjesto bilo domaćin nastupa "The Doors" i Džimija Hendriksa (Jimmy Hendricks).

Medicinska kancelarija Njujorka utvrdila je 2003. da je skelet pripadao tinejdžerki koja je bila visoka 158 centimetara. Međutim, slučaj je tapkao u mjestu jer nije prijavljen nestanak. Istražitelji su ponovo počeli da istražuju slučaj 2017.

- Pošto su posmrtni ostaci bili zakopani toliko dugo trebalo je vremena da se napravi odgovarajući DNK profil. Ali sa napretkom u modernoj forenzičkoj tehnologiji, stvari su prošle godine počele da izgledaju mnogo bolje - naveo je detektiv Glas i nastavio:

- U martu 2023. imali smo uzorak dovoljno dobar da ga otpremimo u javne baze podataka kao što su veb lokacije predaka i genealogije. I sa tog profila, mogli smo da se uporedimo sa daljim rođacima po očevoj strani.