Državljaninu BiH se sudi u Njemačkoj: Utajio 600.000 eura

U Trgovinskom sudu u njemačkom Getingenu održano je ročište državljaninu Bosne i Hercegovine (49) koji se tereti da je, kao odgovorno lice jedne građevinske kompanije, utajio 600.000 eura.



Radi se o građevinskoj kompaniji sa sjedištem u Bodenfeldeu, a državljanin BiH se tereti kako je dao nepotpune i netačne podatke o zaposlenima te da nije uplaćivao doprinose za socijalno osiguranje.

Deset tačaka optužnice

Na taj način je nanio štetu od čak 600.000 eura. Državno tužilaštvo tereti ovog bh. državljanina, nastanjenog u Frankfurtu na Majni, sa deset tačaka optužnice, prenose Nezavisne. Najveći dio optužnice odnosi se na to da nije uplaćivao socijalne doprinose za brojne zaposlene u građevinskoj kompaniji u jednom periodu 2016. godine.

Poslovna dokumentacija preduzeća sistematski je uništavana, pa se samim time ne može ni utvrditi prave razmjere štete. Pretpostavljena šteta je zasnovana na procjeni, ali svakako postoji mogućnost i da je daleko veća.

Na početku suđenja, optuženi je odbacio sve navode. On tvrdi da nije bio na odgovornoj funkciji u kompaniji u Bodenfeldeu, već je u to vrijeme radio za drugu kompaniju koja se takođe bavi upravljanjem građevinskim radovima. Dodao je on zapravo bio prevodilac, a ne odgoovrno lice kompanije.

Državljanin BiH je tvrdio da nije imao nikakva ovlaštenja da zapošljava radnike, jer su kompaniju vodila dva državljanina Hrvatske i smatra da je jedina njegova greška što je tokom rada kao prevodilac koristio falsifikovane dokumente.

Drugačiji dokazi

Međutim, tužilaštvo ima sasvim drugačije dokaze. Naime, pripadnici Carine, Odjeljenja za borbu protiv rada na crno, dojavu o ovoj kompaniji i utaji su dobili iz Hesena, a u dojavi je navedeno da zapošljavaju radnike na crno.

Tokom istrage, saslušani su i klijenti ove kompanije za koje je utvrđeno da su spornoj kompaniji uplatili milionske iznose. Kao svjedok pojavio se i kancelarijski radnik iz kompanije u Bodenfeldu koji je rekao da se kao glavni direktor vodio čovjek koji i ne zna njemački, ali da je to sve bilo samo na papiru, jer je pravi direktor firme bio optuženi, za kojeg je rekao da je i sam pisao fakture. Sljedeće ročište zakazano je za jun mjesec.