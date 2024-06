Pleme se navuklo na filmove za odrasle nakon što su dobili internet

Samo par mjeseci nakon što su dobili brzi internet, pleme u Brazilu se navuklo na filmove za odrasle.



Nepoželjne posljedice

Kako piše britanski Telegraph, narod Marubo koji je stotinama godina egzistirao u malim kolibama duž rijeke Itui u Amazoni u septembru je spojen na satelitsku mrežu američkog milijardera Ilona Maska (Elon Musk).

Zajednica je prihvatila tehnologiju, diveći se, između ostalog, mogućnosti da brzo pozovu hitnu pomoć u slučaju ugriza otrovne zmije, a veseli ih i činjenica da mogu biti u kontaktu s dalekim rođacima.

No došlo je i do nekih, recimo to tako, manje poželjnih posljedica spajanja na internet.

Članovi plemena, upozoravaju oni koji s njima komuniciraju, postali su "lijeni", zavaljeni u viseće mreže, cijeli su dan na WhatsApp, tračaju i razgovaraju sa strancima na Instagramu.

Agresivno ponašanje

Kako nadalje navodi New York Times, neki su se mladići upustili u vrlo agresivno seksualno ponašanje nakon što su se po prvi put u svom životu izložili pornografiji.

Narod Marubo odgajan je u kulturi gdje se čak i ljubljenje u javnosti smatra skandaloznim, a sada dijele eksplicitne videozapise jedni s drugima. Vođa Marubo udruge u obližnjem selu upozorava i da su članovi plemena prestali razgovarati i sa svojim porodicama otkako su dobili pristup internetu.

Ulijenili se

Jedan od plemenskih starješina, piše britanski Telegraph, tvrdi da su svi bili jako sretni kada je internet došao u njihovo pleme, a da se sada stvari pogoršavaju iz dana u dan.

Drugi tvrdi da je pleme sada primorano ograničavati sate kada njegovi članovi mogu pristupiti internetu jer je digitalizacija plemena toliko promijenila rutinu da se njeni članovi muče i s lovom.

- Ovdje ako ne lovite, ne pecate i ne sadite onda ni ne jedete - prenosi britanski Telegraph riječi plemenskog starješine.