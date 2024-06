Pitanje ratova u svijetu potaknulo žustru raspravu: "Da sam predsjednik ne bi bilo rata u Ukrajini i Palestini"

Tokom predsjedničke debate, voditelji CNN-a su se obraćali obojici kandidata sa "gospodine predsjedniče". Postavljali su pitanja Džo Bajdenu (Joe Biden) i Donaldu Trampu (Tramp) o gorućim pitanjima u svijetu, rata u Ukrajini i sukobu Izraela i Hamasa.

Loš posao

Po pitanju Vladimira Putina, Tramp je izjavio da ruski predsjednik ne bi napao Ukrajinu da je on predsjednik te da ga je Bajden i potaknuo na taj korak na šta se on nasmijao.

- Veterani i vojnici ovog tipa ne vole. Misle da je najgori predsjednik. Da imamo pravog predsjednika kog Putin poštuje, on nikad ne bi napao Ukrajinu. On (Bajden) je odradio tako loš posao sa Afganistanom. Kada je Putin vidio tu nesposobnost, rekao je znate šta, možemo krenuti u napad. Nikada on ne bi napao Ukrajinu, a Izrael Hamas. Nije bilo terorizma tokom mog mandata, a tokom njegovog, svijet je eksplodirao – kazao je Tramp što je izazvalo Bajdena da kaže kako nije čuo više gluposti u životu.

On je, pak, naveo brojke o američkim vojnicima širom svijeta, a onda podvukao da je Tramp rekao Putinu da radi šta god hoće dok on smatra da je Putin ratni zločinac.

Tramp je rekao da Putinovi uslovi za mir njemu nisu prihvatljivi, ali da je u Ukrajini načinjena šteta od 200 milijardi dolara kao i da bi on to riješio između Putina i Zelenskog, dok Bajden daje Zelenskom novac kad god dođe u Ameriku.

- Novac koji je potrošen na ovaj rat nije trebalo da bude potrošen. Ja bih to sredio. Ljubi su ginuli bez potrebe - rekao je Tramp.

Završiti posao

Što se rata između Izraela i Hamasa tiče, Bajden je rekao da svi moraju da se uključe.

- Prvo je neophodno osloboditi taoce, pa prekinuti neprijateljstva, a potom razgovarati - rekao je Tramp.

On je izraelsku upotrebu velikih avionskih bombi nazvao nepotrebnim.

- Spasili smo Izrael, najveća smo mu podrška, Hamas mora da nestane, mora biti eliminiran, ali morate da budete oprezni kako to radite - rekao je Bajden i istaknuo da su oni najveća podrška Izraelu.

Tramp je, pak, uzvratio podacima po kojima su SAD potrošile 100 milijadi dolara više na vojsku od Evropljana, optužujući ih da nisu učinili dovoljno.

- Izrael mora da završi taj posao. Zašto Bajden ne pozove Evropu da da više novca. Glavni sekretar NATO-a je rekao da sam obavio sjajan posao, pozvao sam da druge zemlje daju više novca. Ovaj rat ima više utjecaja na Evropu, nas dijeli okean. Što se tiče Izraela i Hamasa, Izrael želi rat, ne Hamas - rekao je Tramp.

- Nikada nisam čuo više gluposti - uzvratio je Bajden, rekavši da članice NATO troše na vojsku prema dogovoru, kao i da SAD ne brane samo Izrael i članice NATO, već i da imaju ugovore o zaštiti Japana, Tajvana, Južne Koreje.

Tramp je upitan da li bi podržao nezavisnu Palestinu.

- Morao bih da vidim. Problem je što smo potrošili toliki novac. Za to on ima pravo, rekao sam da neću podržati NATO ako ne plate. Milijarde i milijarde dolara su došle u narednim mjesecima.