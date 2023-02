Karcinom bh. društva

Politički funkcioneri mogu uživati pravo na „bijeli hljeb“, odnosno mogu primati nezarađenu plaću i godinu nakon isteka mandata.

Ovu nemoralnu i nezasluženu privilegiju koristit će i 16 federalnih zastupnika u narednih 12 mjeseci uredno inkasirati mjesečne iznose od 2.600 do 3.200 KM, a i šest njihovih kolega iz Doma naroda iskoristit će ovu naknadu, no bit će ih još.

Iznos jednogodišnje naknade “bijelog hljeba” je i do 38.000 KM, što je približno jednako 35 isplaćenih minimalnih federalnih plaća ili 80 prosječnih federalnih penzija.

Ogorčeni građani odavno traže najpoštenije rješenje i totalno ukidanje prava na “bijeli hljeb” ili njegovo značajno smanjenje, tačnije od protesta iz februara 2014. godine, kada je to bio jedan od glavnih uvjeta plenuma građana.

Minimalna penzija iznosit će sada 445 KM i teško se može i zamisliti kako se njen primalac osjeća dok gleda kako da razvuče crkavicu do sljedećeg mjeseca, a, s druge strane, imate one koji će inkasirati od narodnih para, nakon prestanka mandata, više od 35.000 KM u svoj džep. I to kakvi „političari“.