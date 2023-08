Nedjelja u raljama ideologije

Na jednoj strani su liberali, koji su protiv bilo kakvih restrikcija i ograničenja u bilo kojem segmentu. Osim toga, oni ovom problemu pristupaju najčešće posmatrajući isključivo ekonomski pristup, odnosno da ovo podrazumijeva gubitke i smanjenje prihoda, dok zabranu rada nedjeljom nazivaju demokršćanskom budalaštinom, koja ima pokriće jedino u religiji. Liberali su u modernom svijetu stalno važili i za one koje zastupaju interese kapitala.

Razlog za to je taj što ovo nije samo socijalno nego i ideološko pitanje.

Na drugoj strani su socijalisti, koji su u svojim principima za što veća prava radnika i zanemaruju ekonomski aspekt. Oni u ovom vide priliku da radnici imaju jedan dan za porodicu, jer ih „poslodavci ionako izrabljuju i jer ionako rade više nego što trebaju“.

No, u pravu nisu niti jedni niti drugi i istina je negdje između. Što se tiče stajališta liberala, potpuno je netačno tvrditi da će na ekonomiju utjecaj imati zabrana rada. Ljudi neće prestati kupovati sve što su kupovali samo zato što je to zabranjeno nedjeljom. Građani će više kupovati ostalim danima i samim tim će im biti potrebno više uposlenika za preostale dane i do otkaza neće doći.

Socijalisti u startu imaju pogrešnu metu. To što kod pojedinih loših poslodavaca radnici rade više nego što je dozvoljeno neće se riješiti time što neće raditi nedjeljom. Zakoni su vrlo jasni po pitanju toga koliko je dozvoljeno raditi i jedini problem je njihova (ne)primjena.

Ono što je dodatni paradoks je to da su kadrovi Naše stranke predlagači ovog zakona, jer su oni već dugo bili etablirani kao jedina liberalna stranka u BiH. Kako su se oni našli u ovom neobranom grožđu, to jeste u prijedlogu koji bi bio idealan za neku socijaldemokratsku ili socijalističku stranku, a u konkretnom slučaju za njihovog koalicionog partnera SDP, nije baš najjasnije.