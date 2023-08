Nejmar: Magnet za milione

Brazilski napadač Nejmar (Neymar), nakon šest godina provedenih u Parizu, odlučio je zamijeniti dres PSG-a onim od saudijskog Al Hilala. Saudijci će za njegove usluge platiti 90 miliona eura.



Rastanak Brazilca i „Svetaca“ činilo se da je u nastanku od samog njegovog dolaska u rekordnom transferu 2017. godine, kada je plaćen Barceloni 222 miliona eura. Tražili su njegovi zastupnici klub u Evropi, ali mnogi nisu bili spremni na taj finansijski zalogaj. Međutim, Nejmar neće previše žaliti što je primoran napustiti Evropu.

Saudijci će ga „masno“ plaćati u naredne dvije godine, a nema sumnje u to da će on iskoristiti svaki trenutak kako bi povećao svoje bogatstvo. Nejmarov dvogodišnji ugovor težak je 320 miliona eura, a uz to su mu vlasnici kluba obećali i mnoge bonuse.

Osim što će imati privatni avion na slobodno korištenje i veliku vilu s osobljem, Brazilac će za svaku objavu vezanu za promociju Saudijske Arabije dobiti 500.000 eura, kao i 80 hiljada za svaku pobjedu. I na sve to će se ponovo moći osjetiti pravom svjetskom superzvijezdom. Osjećaj kakav u Evropi već dugo nije osjetio. Malo li je...