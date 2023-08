Oboljela nacija

Da se to može, novinske stranice u BiH u proteklih sedam dana bile bi crne. Jer takvi su događaji obilježili dane iza nas da su mnogi pomislili kako se to ovdje ne događa. Ne, to kod nas nije moguće, ubijanje i live prijenos dok stotine poluinteligentnih bića „lajka“ i navija ne događa se u BiH. To se događa tamo negdje u bijelom svijetu punom luđaka. Nažalost, dogodilo se u malom i pitomom Gradačcu.

Baš kao što se dogodilo da ponovo vidimo snimke zlostavljanja osoba s invaliditetom, iako smo naivno mislili da su nasilnici odgajatelji odstranjeni iz ustanova koje bi trebale štititi tu jednu od najranjivijih kategorija i da su kažnjeni, jednako kao i njihove kolege voajeri i snimači.

Uz val nezapamćenog i nezamislivog nasilja nižu se slike koje prikazuju veliki strah mještana sela Tumare na Ozrenu koje pripada Lukavcu. U toj povratničkoj zajednici jedna starija mještanka je nestala, a druga mlađa je pronađena svezana i polugola. Policija tapka u mjestu, a šire se razne priče.

I Sarajevo Film Festival, koji je trebao biti svijetla tačka, umrljan je, a ne treba isključiti ni to da je to prikazivanje famoznog trejlera o četništvu urađeno namjerno i planski.