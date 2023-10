Lionel Mesi: Argentinski vanzemaljac

Za mnogobrojne sportiste 36 godina predstavlja pozne igračke godine, ali ne ako je vaše ime Lionel Mesi (Messi).

Sjajni Argentinac nastavlja s klasičnim predstavama, kako u klupskom tako i u reprezentativnom fudbalu. Njegova najnovija fenomenalna partija došla je protiv Perua u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, na kojem će Argentinci, ukoliko se uspiju plasirati, braniti titulu prvaka.

Protiv uvijek neugodnih Peruanaca Mesi je postigao dva gola, na način koji samo njemu uspijeva. Oba puta su Argentinci presjekli loptu na polovini terena, dok je Mesi krenuo lagano džogirati ka šesnaestercu.

Do završetka akcije on bi se našao na ivici šesnaesterca, gdje bi ga povratnim loptama nalazili igrači, a on, hladan kao led, lopte bi slao iza leđa nemoćnog golmana Perua. Prvi put je loptu poslao tik ispod prečke, dok je drugi put poslao loptu uz samu stativu.

Pobjeda na krilima velikog Lionela bila je četvrta u ovom ciklusu kvalifikacija, a čovjek s druge planete je odlučio da svoju reprezentaciju zasigurno odvede na Mundijal, makar on i ne zaigrao na njemu.