Menza u kontejneru

Slike ljudi kako kopaju po kontejnerima postale su surova bh. realnost. Nema grada u kojem to nije slučaj. Razvijeniji gradovi ili oni manje razvijeni – od Čapljine do Bosanskog Grahova, od Zvornika do Bihaća.



Realno, šta je narodu drugo ostalo? Dok se u RS bave nekakvim granicama, postoje li ili ne postoje, nekoliko stotina stranačkih simpatizera uz pomoć režimskih medija uspije nadglasati onu kritičnu masu. Gladnu!

Ali vještom „politikom“, koja je po definiciji manipulacija, raznih milionera decenijama se uspijeva baciti prašina gladnom narodu u oči. Stalna retorika da njima neko prijeti, da će sutra zli Bošnjaci doći i oteti im kuću, zemlju i ono malo sirotinje, uspijeva ih održati na vlasti.

Nažalost, narod je gladan. Sjetimo se fotografija iz centra Banje Luke kada je humanitarna organizacija iz Sarajeva dovezla nekoliko hiljada obroka i podijelila narodu. Stotine ljudi su satima čekale na besplatan obrok.