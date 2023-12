Sihiri u Briselu

Nikome nije do kraja jasno uz kakve mađioničarske trikove bh. političari nastupaju pred evropskim zvaničnicima, jer i u situaciji kad u Brisel odu s praznom fasciklom i bez ikakvih rezultata, vraćaju se s osmijesima i porukama evropskog komesara za proširenje da EU vidi „posvećenost i pozitivne pomake na dugoočekivanim i prijeko potrebnim reformama“!?

Niko sretniji od nas ako je zaista tako, ali uprkos nadljudskim naporima i pomnom osmatranju, od 8. novembra, kada je BiH dobila odluku o uvjetnom početku pregovora o članstvu, vidjeli smo samo političke sukobe, isključive stavove, prijetnje i ucjene. I praznu fasciklu. Zato bismo vrlo rado da provirimo malo kroz dioptriju Olivera Varheljija (Varhelyi), da i mi uočimo te pomake i posvećenost.

Ne znači to, nipošto, da evropski zvaničnici građanima BiH šalju iskrivljenu sliku i daju lažnu nadu, ili da ih hrabre da ne posustanu čekajući i da svi ne prhnu iz države. Jednostavno, političari u BiH su ponekad ljudi s dva lica, pa jedno pokazuju nama, a drugo Evropi. Jednu priču i spektar tema, spuštene obrve i stisnute pesnice imaju za domaće političko tržište, dok u Brisel putuju sa širokim osmijesima, raširenim rukama i zakletvama u evropske vrijednosti, demokratiju i integracije.

Suza nam se umalo ne ote nakon informacije da naši političari, iz svih entiteta, kantona i naroda, u Briselu govore jednim glasom i zagovaraju evropski napredak naše zemlje. Halal vam plaća. Eno, čak i Milorad Dodik, koji do jučer dijeli državu, sad bi da je, sa šavovima, ali cijelu, priključi EU. Javnost u BiH iz Brisela je saznala da je za samo nekoliko dana Vijeće ministara BiH ne samo formiralo radnu grupu nego je ona već pripremila kompletan Plan reformi koji će danas zvanično biti predat Evropskoj komisiji.

Je li do neke magije, sihira, briselske have, možda neke brlje za radnim ručkom ili do mirisa friških novčanica iz Plana rasta EU za zapadni Balkan? Ne znamo, ali bi domaće zvaničnike u briselskom izdanju bilo lakše gledati i kod kuće, nakon što se vrate u Sarajevo, Banju Luku, Mostar... Umjesto svađa, uvreda, međusobnih nadmudrivanja o mirnim razlazima, terorističkim ćelijama, ruskim kampovima, kriznom žarištu i državi bez budućnosti, i građani bi radije da čuju taj jedan glas, vide osmijehe i, što je najvažnije, rad i rezultate na evropskom putu koji, ovako teturavim korakom, nikada nećemo prijeći.