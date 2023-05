Pjer Žalica, Anila Gajević, Davor Marunović i Edib Ahmetašević članovi žirija 15. OFF-a

Ostalo je manje od dva mjeseca do 15. izdanja Telemach Omladinskog Film Festivala, a organizatori nakon objave programa predstavljaju i članove žirija.



Istaknuti filmski radnici članovi su ovogodišnjeg žirija za program dugometražnog filma 15. Telemach Omladinskog Film Festivala, OFF Generation Features. Žirijem za selekciju dugometražnih igranih filmova OFF Generation Features 2023 predsjedavaće Danilo Marunović, reditelj iz Crne Gore. Osim Marunovića, ovogodišnji članovi žirija su Pjer Žalica, bh. reditelj, Edib Ahmetašević, direktor fotografije, snimatelj i Anila Gajević talent agentica.

Četveročlani žiri odlučivat će o najboljem dugometražnom filmu ovogodišnjeg izdanja Festivala.

U ovoj selekciji biće prikazano osam filmova: "Close", "Elaha", "Eo", "The Lost Boys", "The Path", "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war". Pored ovih šest naslova, u selekciji će se naći još dva naslova koja će biti objavljena uskoro.

Pred članovima žirija je, očito, težak zadatak.

Kompletan program Festivala i sam događaj biće predstavljeni u junu, a specijalni gosti Festivala biće predstavljeni na pres-konferenciji 6. jula, saopćeno je iz OFF-a.