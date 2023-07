Pozorišne igre u Jajcu: Okrugli sto predstave "Tri dana ili Uspon i pad gospodina B"

Drugog dana Pozorišnih igara u Jajcu predstavilo se Bosansko narodno pozorište Zenica komadom "Tri dana ili Uspon i pad gospodina B" češkog pisca Romana Sikore, u režiji Tanje Miletić-Oručević.

Na sceni Doma kulture Jajce predstavio se odličan glumački ansambl predstave: Nusmir Muharemović, Snežana Vidović, Adem Smailhodžić, Siniša Vidović i Zlatan Školjić,koji su s lakoćom iznijeli i lucidnu režiju Tanje Miletić-Oručević kao i odličan dramski tekst Romana Sikore u prevodu Adise Zuberović.

Glavni lik i narator, istovremeno, Gospodin B. je ogroman poklonik kapitalizma. Toliko govorljiv da i kad izgubi sve, vlasništvo i bankarsku karijeru i završi kao beskućnik ispod mosta, drži drugim beskućnicima seminare o osnovnim stubovima kapitalizma. Tako je velika njegova vjera u "homo fabera" i tržišnu utakmicu da počinje funkcionisati kao luda, naivac kog varaju sitni prevaranti. Njegov konačni pad – situacija u kojoj s razbijenom glavom i slomljenom nogom umire tri dana na ulici pred očima ravnodušnog društva – samo je krajnja konsekvenca tržišne utakmice u kojoj je izgubio – dio je zapisa o predstavi režiserke Tanje Miletić-Oručević.

Na okruglom stolu upriličenom nakon predstave razgovaralo se o posljedicama kapitalizma, koje uveliko pritišću neke zemlje, poput Češke, o beskućnicima, potrebi da se više upoznaju savremeni dramski autori Češke, Poljske...

Tanja Miletić-Oručević koja je inače doktorirala na Janačkovoj akademiji za teatar (JAMU) u Brnu te imala priliku upoznati autora teksta pisca Romana Sikoru govorila je o iskustvu saradnje sa ovim autorom.

Kako je rečeno na okruglom stolu, autor je krenuo od istinite priče, jer zaista se desilo da je u Pragu tri dana na ulici ležao mrtav čovjek, a niko nije reagovao. Istina u realnosti je da taj čovjek nije bio propali bankarski službenik nego Ukrajinac.

Razgovor o predstavi ujedno je bio i prilika da se akteri okruglog stola osvrnu na posljedice kapitalizma u drugim zemljama ali i da upozore da možda nešto slično i nas čeka.

Kako je istakla Miletić-Oručević, "nama su iza leđa ukrali državu, privatizirali je".

Dramaturginja Nedžma Čizmo istakla je da je važno sačuvati ideju autora. Smatra da se radi o sjajnom tekstu te da je bio izazov iskoristiti sav potencijal koji tekst nudi.

Glumac Nusmir Muharemović, koji tumači naslovnu ulogu, kao glavne osobine svog lika naveo je optimizam i otuđenost.

- On nikad nije ni u jednom trenutku izgubio nadu i to je možda dobra stvar tog lika, da nikad ne gubi nadu i da se uvijek bori. A s druge strane on je predstavnik otuđenosti. I on je doživio tu otuđenost. I na kraju je sam završio na ulici dok su ljudi prelazili, a nisu ga primjećivali. On tad u tom trenutku kad doslovno umire po prvi put u živitu prmjećuje ljude oko sebe - naveo je on.

Muharemović se također osvrnuo na površnost svog lika, koji upravo iz te površnosti i nalazi svoj optimizam, ali i na površnost, konzumerizam, otuđenost u kojoj i sami živimo.