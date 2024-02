Knjiga "0:4 za nas" autora Zlatka Dizdarevića predstavljena večeras u Sarajevu

Knjiga "0:4 za nas", autora Zlatka Dizdarevića, predstavljena je večeras u Bosanskom kulturnom centru Kantona Sarajevo.

Dizdarević je kazao da se radi o tekstovima koji su napisani u toku rata, te da nije bilo predviđeno da bude knjiga uopšte.

"Bili smo poniženi"

- Feral Tribune, moji prijatelji iz Ferala iz Splita su vadili iz mojih tekstova dokaze za evidentno jedno osjećanje koje je prolazilo kroz sve moje tekstove koje sam pisao po cijelom svijetu, a to je osjećanje povrijeđenog digniteta u Sarajevu. Nije više voda, struja, granate, bili smo poniženi, bili smo tretirani od dobrog dijela svijeta kao nešto tamo slučajno i usput - kazao je Dizdarević za Fenu.

Dodao je da su se tekstovi odnosili na to, "tekstovi su bili dokazi, pričice, ljudske pričice koje su potpuno obarale u temelju to osjećanje".

- Knjiga je izašla, donijeli su mi je, ja nisam znao da je prave uopšte i naslov je bio "4:0 za nas" zbog utakmice koju je Sarajevo odigralo protiv Unprofora i gdje smo ih pobijedili sa 4:0, uz osjećanje da eto i njih možemo da pobijedimo, Evropu, usred rata na našem terenu. Nakon 30 godina zaiskrio je jedan komentar, jedno osjećanje mog sina koji je našao knjigu poslije toliko godina, dakle druga generacija potpuno, koji mi je rekao 'tata pa ovo je tvoja najbolja knjiga'. Pa kaže zašto je najbolja, pa zato što mi ne znamo iz naše generacije, ne znamo ko ste bili kao ljudi, kakvi ste bili, o čemu ste razmišljali, o čemu se tu radi, a danas se ovo vidi. I onda je rekao ključnu rečenicu, 'a vidi nas kakvi smo danas' - naveo je Dizdarević.

Drugi kontekst

Dodao je da su se na temelju toga dogovorili da je to druga knjiga, bez obzira na to što su isti tekstovi, drugi je kontekst, drugi su uslovi, čita se na drugi način.

- Ja sam, nažalost, siguran da će 90 posto ljudi koji je danas pročitaju, a sjećaju se rata i svega toga, to čitati sa, s jedne strane zadovoljstvom što to postoji, a s druge strane s tugom što je rezultat svega u ovih 30 godina to. I zato je naslov "0:4 za nas", a ne "4:0 za nas" - kazao je Dizdarević.

Danas smo, naveo je on, "na 0:4, u izgubljenoj utakmici".