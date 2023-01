Od Lajčaka i Eskobara ni traga ni glasa: Da li kuju plan za Kosovo?

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) sastali su se u Prištini, potom stižu u Beograd, iz Beograda odlaze u Prištinu, sastaju se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem posebno, pa zajedno, pa s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, pa opet do Prištine, a potom i do Beograda.

Slučajno ili namjerno? Da li su u pitanju praznici i odmori, zamor, čekanje na povoljan trenutak, ili ipak postoji nešto drugo što se "krčka" iza kulisa?

Izgleda da je ovo posljednje posrijedi, jer je gotovo nemoguće da neko ko je toliko bio, kolokvijalno rečeno, "zagrižen" da riješi problem, samo ušutio, i to u trenutku kada se na sjeveru Kosova podižu nove barikade i dok Priština šalje oštre poruke međunarodnim misijama poput one da ukoliko one ne uklone barikade, to će učiniti tamošnje specijalne snage, piše Blic.