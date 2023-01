Velika gesta iz Crne Gore: Ima 80 eura primanja, odlučio da odvoji 10 u humanitarne svrhe

Na adresu TVCG stiglo je pismo od Radomira Kovačevića iz sela Gornja Orahovica kod Bijelog Polja. U koverti, osim pisma, deset eura i poruka da želi da se pridruži humantiranoj kampanji "Srcem za Crnu Goru". Radomir mjesečno prima 80 eura. Iako i sam živi u nemaštini, riješio je da da doprinos akciji.

- To nisu neke pare, neko euro, neko koliko može. Taj žiro račun slabo i vidim i onda sam uzeo i napisao pismo, poslao deset eura, a da sam imao više, poslao bih i sto - kaže Radomir za TVCG.

Osim pomoći koju je poslao za one kojima je najpotrebnija, Kovačević ljude dobrog srca moli da je pruže i njemu. Živi sam, a od primanja koje ima, teško sastavlja kraj sa krajem.

- Imam par koza, zanimam se s njima. Loše vode ima, preko ljeta presuši, imam bunar, to ne funkcioniše, ako može neka pomoć, da bi tu kuću prekrio, to prokišnjava kad su snjegovi - priča on.

Radomir je zadao domaći zadatak svima koji imaju mnogo više da se priključe humanitarnim akcijama i tako pomognu onima kojima će svaka pomoć značiti.