Milanović: U RS misle da je 9. januar praznik njihove države u državi, nećemo osporavati njen opstanak

"Nemoguće je da svi Hrvati žive u istoj državi"

- Mislim da je pogrešno što je Dodik odlikovao Putina. Dodik je bio i može i dalje biti saveznik Hrvata u BiH, onda i Hrvata u Hrvatskoj i hrvatske vlasti u borbi za njihova prava. Ali u BiH, ne izvan nje. BiH bez Srba nema. Pustimo odlikovanje, ono je sporedno. Ne vidim politički imperativ da svi Hrvati žive u istoj državi, to je nemoguće - rekao je predsjednik Hrvatske.

Komentarisao je lošu obnovu nakon zemljotresa a nakon toga se osvrnuo i na to što je Vladimir Putin odlikovan od strane Milorada Dodika.

"Oni misle da je to praznik države u državi"

Govorio je i o odluci Ustavnog suda o proglašenju dana RS neustavnim.

- Ustavni sud BiH ima stranaca. Kad se Ustavni sudovi bave simboličnim stvarima kao što su praznici, nije dobro. Oni u RS misle da je to praznik njihove države u državi. Državu u državi su dobili, voljom i Hrvata, predsjednika Tuđmana i naših predstavnika u Dejtonu. Nećemo osporavati njen opstanak - rekao je Milanović i istakao:

- A , šta će oni tamo da slave, 1. mart ili 9. januar, to je manji problem. Problem je kad se govori o razbijanju BiH, to nije produktivno ni realno. On (Dodik) će sam ocijeniti šta mu je pametno govoriti".