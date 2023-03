Vuksanović Stanković: Očekujem da Đukanović raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore

Kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) za predsjednicu Crne Gore, Draginja Vuksanović Stanković, kazala je da očekuje da aktuelni predsjednik države Milo Đukanović u četvrtak raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Vuksanović Stanković je u intervjuu crnogorskoj agenciji MINA kazala da Đukanović ne može da kalkuliše i da ga na to obavezuje Ustav.

- Pozivam Đukanovića i očekujem da će iskoristiti Ustavom utvrđene nadležnosti i u četvrtak raspustiti parlament i sutra dan zakazati vanredne parlamentarne izbore - navela je Vuksanović Stanković i dodala da "agonija" sa Vladom Dritana Abazovića mora biti završena.

Ona je rekla da bi, da je bila predsjednica države, raspustila Skupštinu u decembru i da će, ako to ne uradi Đukanović, uraditi ona ako pobijedi na izborima 19. marta.

Nije produkt volje građana

Vuksanović Stanković je kazala da ne želi da razmišlja o novim vladama jer to nije produkt volje građana, navodeći da samo razmišlja o izlasku iz političke krize.

Ona je istakla da će rezultati predsjedničkih i parlamentarnih izbora opredijeliti dalji put Crne Gore.

- Da li ćemo ići stranputicom i kliziti u neke velikodržavne, velikosrpske i kleronacionalističke projekte gdje će Crna Gora potpuno da izgubi identitet, ili ćemo ići ubrzanim procesom evropskih integracija - kazala je ona.

Vuksanović Stanković je kazala da je ubijeđena da ulazi u drugi krug i da pobjeđuje na predsjedničkim izborima.

Očekuje veliku podršku svih grupacija

Ona je istakla da će, kao predsjednica države, učiniti sve da ispuni prioritete, ali da neće dozovoliti da bilo ko udari na Crnu Goru i temeljne vrijednosti zaštićene Ustavom.

Kako je rekla, i prije početka kampanje uvijek je bila na terenu i sa građanima.

Vuksanović Stanković je kazala da je razgovarala sa mnogo građana, da je ogromna podrška njenoj kandidaturi i da vjeruje da će to biti uspješno realizovano na izborima.

- Očekujem veliku podršku svih građana - Crnogoraca, Bošnjaka, Srba, Hrvata, Muslimana, Albanaca, jer samo na taj način možemo sačuvati građanski i multietnički karakter Crne Gore - poručila je Vuksanović Stanković.

O tenzijama

Ona je, govoreći o tenzijama, podsjetila da joj je prije nekoliko dana prijećeno smrću.

- To se ne dešava prvi put. Izložena sam svakodnevnim prijetnjama, mizoginim i seksističkim napadima, ali to me nije pokolebalo da ne nastavim kampanju, jer smatram da je došlo vrijeme da prvi put dođe žena na čelo Crne Gore - kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da se svakodnevno povećava podrška njenoj kandidaturi, što može da sazna iz razgovora sa građanima.

- Zaista nemam dileme, svaki građanin Crne Gore, bez obzira na vjersku, nacionalnu i političku pripadnost, koji istinski nosi Crnu Goru u srcu, neće imati dilemu i podržaće moju kandidaturu - rekla je ona.

Kada je ljubav prema Crnoj Gori u pitanju, kako je kazala, kod nje nema nikakve kalkulacije i to je bezuslovno i beskompromisno.

Vuksanović Stanković je ocijenila da je drugi krug izvjestan i da nijedan kandidat ne može pobijediti u prvom krugu.

- Samo razmišljam o sebi i svojoj kandidaturi, ne o drugim kandidatima. Moj ulazak u drugom krugu je garant pobjede i očuvanja suverenističke, multietničke, građanske i antifašističke ideje - rekla je Vuksanović Stanković.

Osjeća Crnu Goru iz srca

Ona je navela da je od svih drugih kandidata razlikuje to što Crnu Goru osjeća iz srca.

Upitana na osnovu čega će, ako ne uđe u drugi krug, SDP donijeti odluku o eventualnoj podršci nekom od kandidata, Vuksanović Stanković je kazala da sigurno ulazi u drugi krug i da pobjeđuje na predsjedničkim izborima.

- To je jedini garant opstanka suverinističke, građanske, multietničke i antifašističke ideje. Sve drugo se dovodi u pitanje. Čvrsto stojim pri stavu da ulazim u drugi krug, da pobjeđujem - rekla je ona.

Vuksanović Stanković je istakla da vjeruje da žene znaju da najbolje riješe probleme za dobrobit čitave zajednice.

Ona je kazala da je razgovarala sa rukovodstvom manjinskih partija i ocijenila da zaslužuje podršku manjinskih naroda.

- Vjerujem da će biračko tijelo manjinskih naroda meni dati punu podršku - rekla je Vuksanović Stanković.

Fokus na miru

Kako je kazala, u njenom fokusu su mir, stabilnost, i jačanje savezništva sa NATO partnerima – pogotovo u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu.

Vuksanović Stanković je rekla da su u njenom fokusu i reforma u oblasti pravosuđa, kako bi u punom kapacitetu bila ostvarena vladavina prava, ubrzani proces evropskih integracija, potpuno očuvanje građanskog, multietničkog i sekularnog koncepta, kao i potrebe običnih građana.

- Učinit ću sve sa pozicije predsjednice države, da kroz brojne javne dijaloge, učinimo sve kako bismo donijeli prava rješenja u jačanju položaja žena, LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, da se riješe pitanja podstanara - poručila je Vuksanović Stanković.

Kako je navela, učinit će sve da utiče na zakonska rješenja kako bi se suzbilo porodično i vršnjačko nasilje.

Raspustila bi Skupštinu

Vuksanović Stanković je kazala da bi sigurno rasustila Skupštinu i raspisala vanredne parlamentarne izbore, jer je to jedini način za izlazak iz političke krize.

Kako je ocijenila, Abazovićeva Vlada, koja je uveliko smijenjena, dovela je državu u "agoniju".

Vuksanović Stanković je rekla da predsjednik države, da bi uspio u dijalogu sa svim partijama, mora imati autoritet, a prethodno kredibilitet.

Ona je istakla da planira da funkciju predsjednice države obavlja u punom kapacitetu, što podrazumijeva nespojivost funkcije predsjednice države sa partijskim.

Napustit će se sve partijske funkcije

- To znači da mojim izborom na funkciju predsjednice prestaju sve moje partijske funkcije - rekla je Vuksanović Stanković i dodala da to znači da kao predsjednica u tom momentu ima kredibilitet, sa kojim može da pozove političare i krene u dijalog kako bi se izašlo iz krize.

Kako je kazala, na dijalog bi pozvala sve političke subjekte, bez obzira na različitosti u političkim mišljenjima, kako bi se svi okrenuli Crnoj Gori.

- Treba da svi shvatimo da nam je Crna Gora jedina država. Ja drugu domovinu nemam, niti dvojno državljanstvo. Moja jedina država je Crna Gora - rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je poručila da zna da građani, koji su istinske patriote i koji Crnu Goru iskreno nose u srcu, koji nikada nijeste kalkulisali sa nacionalnim interesima, nećete imati dilemu i da će joj pružiti podršku.

- Moj ulazak u drugi krug je jedina garancija pobjede suverenističke, građanske, proevropske, prozapadne i antifašističke Crne Gore - zaključila je Vuksanović Stanković.