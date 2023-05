Monstrum iz Mladenovca godinama maltretirao i ubijao kućne ljubimce svojih komšija

- Ubijao je pse po selu, mi smo to prijavljivali, ali je on nastavljao da to radi - kažu za Telegraf.rs mještani sela kod Mladenovca u kom je živio Uroš Blažević (21), vinovnik strašnog masakra koji je u ponoć šokirao Srbiju, kada je ubijeno osmero ljudi, a ranjeno 14.

Komšije, kako saznaju, ne pričaju s porodicom Blaževića, jer je iživljavanje nad životinjama za njih bilo nešto preko čega nisu željeli da pređu. On je, kako pričaju komšije, ubijao njihove kućne ljubimce.

Potresne scene na mjestu zločina

Na mjestu masakra koji je počinio Blažević kod Mladenovca su potresne scene, po ulici je krv od stradalih i ranjenih, a u ovom mjestu vladaju tuga i muk. Bio je naoružan do zuba.



Najmlađa žrtva ima svega 15 godina.