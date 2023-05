Svećenik Milan Špehar iz Hrvatske priznao da je zlostavljao 13 dječaka od 6 i 13 godina

Milan Špehar svećenik i bivši rektor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Rijeci priznao je da je izvršio bludne radnje nad 13 dječaka od 6 i 13 godina.

Moli za oprost

- Niko za moja zlodjela nije ni krivac ni sukrivac. Ja sam ih počinio i strašno mi je žao za žrtve mojih zlih čina. Ne preostaje mi drugo nego da iz dna duše molim da mi oproste i oni i njihovi najbliži, ako ikako mogu, za sve rane koje sam im zadao te okajavati činiti pokoru i žaliti što sam to počinio i moliti Boga da prije svega izliječi sve one rane koje sam im zadao, a i crkvu moliti za oproštenje što sam bio nedostojan njenog povjerenja u mene i svećeničkog zvanja - rekao je Špehar za Nacional u pismenom odgovoru.

Izvor lista Nacional iz svećeničkih krugova detaljno je opisao kako je Špehar uznemiravao i bogoslove, uvijek je imao dva do tri bogoslova koje je držao blizu sebe, pozivao ih je na putovanja i u svoj stan na Trsatu.

Špehar je poručio da je pritisnut teretom javnosti te da je od Pape tražio da ga razriješi svećeničkog zvanja i da ga svede na laički status. Ne pamti se da je ikada u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj jedan svećenik javno priznao vlastite seksualne prijestupe.

Predavao na Teologiji

Riječki nadbiskup Mate Uzinić je jučer kazao da je svećenik M. Šp. (1953.) optužen 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika.

- U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivicu. Izrečene su mu mjere zabrana vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi, uključujući i predavanje na fakultetu - rekao je Uzinić.

Godinama nakon tog slučaja, 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi je priznao da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993. i moguće u 1994. godini. Radi se o ukupno 13 dječaka od 6 do 13 godina. Tada se svećenik M.Šp. lično prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima.

Također je tražio od Svetog Oca oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. decembra 2018. godine.

- Kao nadbiskup koadjutor kada sam preuzeo službu poslao sam upit Apostolskoj nuncijaturi u vezi s ovim slučajem. Odgovoreno mi je da je M.Šp. zatražio i dobio oprost od svećeničkih obveza i celibata te da je nakon toga slučaj arhiviran - rekao je nadbiskup.

Sve priznao

On je, također, o ovom slučaju obavijestio Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci s napomenama da je kvalifikacija zlodjela koja je priznao optuženi M. Šp. tokom kanonskog procesa teža od one koju je naveo u svojoj prijavi policiji; da nisu postojale optužbe za period kasnije od 1994. pa do 2018., te da to u kanonskoj istrazi nije ispitivano, a da se zbog težine zločina ne može unaprijed isključiti mogućnost i kasnijeg počinjenja kažnjivih djela.

- Otpuštanjem iz kleričkog staleža M. Šp. više nije u jurisdikciji Riječke nadbiskupije. Koliko nam je poznato, trenutno živi u Italiji u nekom zatvorenom benediktinskom samostanu u molitvi i pokori. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacije o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij - rekao je.