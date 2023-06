Spajić: Do Kvon uhapšen zahvaljujući meni i svjetski poznatim članovima blockchain zajednice

Članovi blockchain zajednice koje sam doveo u Crnu Goru da razvijamo IT tehnologiju i projekte u Crnoj Gori, prijavili su Do Kvona ministru Filipu Adžiću, čim smo saznali da je u Crnoj Gori, jer je on jedan od ljudi koji su svojom prevarom bacili sjenku na cijelu kripto zajednicu, saopćio je lider Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

Poručio je da je Do Kvon “prevarant koji je prevario milione ljudi”, uključujući i, kako kaže Spajić, njegove prijatelje i kompaniju u kojoj je radio, kada su još rane 2018. investirali u ovaj projekt, zbog čega su, istakao je, imali i posebnu satisfakciju da ga “prijavimo čim smo saznali da se krije u Crnoj Gori, a da ga privatni avion čeka da ide u Dubai”.

- Zajedno s premijerom Abazovićem i ministrom Adžićem sam nakon toga i posjetio te savjesne članove iz blokčejn zajednice, na kampu koji su organizovali u Crnoj Gori, a koji je okupio najpoznatije i najbolje stručnjake iz sektora IT, biotehnologije i blockchaina - rekao je Spajić.

Lider PES-a rekao je i da su obaviješteni prije nekoliko sedmica da će pokušati da ih povežu s Do Kvonom.

- O ovom scenariju obaviješteni smo još prije nekoliko sedmica, da će pokušati da povežu nas i Do Kvona, a jedina veza je da je sve nas prevario i da smo ga sa zadovoljstvom prijavili da ne pobjegne iz Crne Gore, u koju je misteriozno ušao. Upravo zbog ovakvih situacija smo i inicirali donošenje zakona, da bismo zaštitili potrošače od prevara, a omogućili rad poštenim članovima zajednice - zaključuje Spajić.