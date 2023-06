Knežević: Bez nas nema stabilne vlade, ponosan sam na rezultat

Nosilac liste ZBCG Milan Knežević rekao je da očekuje 15 mandata do kraja brojanja glasova. On, kao i većina nosilaca lista ponavlja da bez njih nema stabilne vlade.

"Sjajan rezultat"

- Ponosan sam na sve kandidate poslanike, ali i na hiljade naših članova oni su dali nemjerljiv doprinos sjajnom rezultatu koji je malo ko očekivao - kazao je Knežević.

- Kampanja pokazala da smo mi neuništivi - dodao je on.

Rekao je da ne želi da se vlada pravi na način da u njoj budu oni koji nisu učestvovali na izborima.

"Separatni potezi i koalicije"

- Stabilne vlade nema bez koalicije ZBCG. To dalje znači da smo spremni na razgovore sa svim konstituentima avgustovske većine i da ih pozovemo da ne povlače separatne poteze i prave separatne koalicije - rekao je Kneežvić.

Rekao je da je on Srbin, da govori srpski jezuk, da ide u srpsku crkvu.

- Da znate da će to biti i sutra 12. juna i želim da to uzmu u kalkulaciju to oni koji žele da pregovaraju sa nama - istakao je Knežević.