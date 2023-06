Spajić: Moramo izaći iz užasnog mentaliteta fabrikovanja afera političkim protivnicima

Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić poručio je da se mora izaći "iz užasnog mentaliteta fabrikovanja afera političkim protivnicima".

On je to napisao na Tritteru komentarišući to što je Južnokorejac Do Kvon (Kwon9 negirao pred tužiocem da je imao bilo kakvu novčanu transakciju izvršenu prema Spajiću.

U saopštenju branilaca Kvona, advokata Gorana Rodića i Marije Radulović, koje je dostavljeno sinoć je navedeno da je Kvon negirao da je na bilo koji način učestvovao u nezakonitom finansiranju političke kampanje Spajića.

- Moramo izaći iz užasnog mentaliteta fabrikovanja afera političkim protivnicima. Krajnje je vrijeme da fokus svih odgovornih ljudi u državi bude na evropskom putu, i sprovođenju Evropa sad 2.0 i drugih reformi za bolji standard građana - napisao je Spajić na Twitteru.