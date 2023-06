Advokat Radovana Karadžića priznao da je prikrivao zločine na Kosovu

- Ne mogu da zaboravim konkretno jedan uviđaj na kojem sam bio gdje je u zasjedi poginulo više tih pripadnika OVK i ljudi koji su pomagali u prijenosu naoružanja gdje sam ja obišao taj teren plašeći se da nije ostavljen nekakav trag koji može da kompromituje čitavu akciju. U jednom trenutku ja pregledam sva tijela, zovnem inspektorku da to zajedno uradimo i dešava se da je sve uredu, ali je pala granata neka i prekinut je uviđaj.

U emisiji on je govorio o periodu kada je bio na Kosovu, uoči "NATO bombardovanja Srbije". Tvrdi da je samo tražen razlog da Srbija "bude napadnuta te da su Srbima podmetani ratni zločini koje je on prikrivao".

Petronijeviću je inače bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog toga što se smatralo da predstavlja prijetnju po sigurnost, međutim nedavno je ta zabrana ukinuta, a on je posjetio Banju Luku prije 10-ak dana.

Ja sam poslije ponovo pošao tamo da pregledam ista ta tijela i nađem jednog s urezanim krstom na čelu, koji nije bio. Znači, to je neko u međuvremenu uradio, niko to nije mogao uraditi nego neko od naših, koji je dobio taj zadatak. Očigledno da je bila ozbiljna koordinacija, od tog trenutka nijednu sumnju nisam imao da će nas sigurno bombardovati i naći razlog - tvrdi on.

Zamaskirali blatom

Zatim je dodao: "Mi smo uspjeli malo to da zamaskiramo u blato da se ne vidi", priznavši tako da je prikrivao zločine na Kosovu.

Kazao je da su "srpski vojnici bili učeni da ne rade tako nešto te da im je bilo važno osvijestiti ih o ratnim zločinima, stoga očigledno tvrdi da je urezivanje krsta podmetnuto".

- Predratno je stanje, ali '98 tamo je bio rat. Izgube nerve i urade neku stvar koja poslije može da kompromituje čitav narod i sve ostalo. Jako smo držali do toga i puno smo pričali s njima o tome i pokušavali da ih vratimo u kliše normalnog ponašanja - kazao je.