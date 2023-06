Kolaps u Beogradu: Osam letova kasni, veliki redovi

Situacija na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" ni ovog jutra nije bolja, jer kasni najmanje osam letova, a putnici i dalje ne dobijaju dovoljno informacija.

Vijest o novim letovima koji kasne dolazi u trenutku dok se čekaju zaključci sa sastanka ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije Gorana Vesića s predstavnicima kompanije "Vansi" koja rukovodi ovim beogradskim aerodromom.

Trenutno kasne letovi ka sljedećim destinacijama: Dalmanu, Krakovu, Cirihu, Istanbulu, dva leta ka Tivtu, Banjoj Luci i Heraklionu.

- Užasan je red, mnogo je velika gužva. Kada pitate na šalteru, kažu: "Mi nemamo ništa sa tim". Gospodin koji obavlja check in kaže da se ovo nikada nije dešavalo na aerodromu - navodi čitateljka portala Nova.rs.

Turiste koji su uplatili ljetovanje na turskoj egejskoj obali, već je po dolasku na aerodrom, jutros oko 3:30 sati dočekala neprijatna informacija da je let pomjeren za 9:45 sati. Međutim, oko 7 sati objavljeno je da let neće biti realizovan ni u to vrijeme.