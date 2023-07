Splitski student, čije je prijetnje otkrio FBI, istraživao je školske masakre i hvalio se orgijama

Nešto manje od tri mjeseca nakon što je D. M., 22-godišnji splitski student završio u istražnom zatvoru na Bilicama, općinsko državno odvjetništvo Split podiglo je optužnicu u kojoj ga terete za prijetnje većem broju osoba te za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja.

U optužnici se Općinskom sudu predlaže da ga se kazni s po deset mjeseci zatvora za svako djelo, odnosno s jedinstvenih godinu i pol dana zatvora.

Zastrašio 20 svojih kolega

Prvo ga se tereti da je 11. aprila ove godine na internetskoj platformi 4chan.org, a kako bi zastrašio 20 svojih kolega koji su 20. aprila trebali polagati kolokvij iz predmeta Statistika II, na engleskom jeziku objavio tekst u kojem najavljuje da će, kad napiše kolokvij, izvesti smrtonosni napad.

Naveo je da će uzeti svoj pištolj “Glock 19”, mačetu i veliki lovački nož, da će narediti svima da si vežu noge, profesoru će reći da mu da ključ, a on će zaključati vrata dvorane koje će onda blokirati stolovima i stolicama.

Daljnji se scenarij, po optužnici, trebao odvijati kao u fikcijskom romanu “Bijes”, koji je još 1977. objavio Stephen King. Glavni lik je srednjoškolac Charlie Decker koji, nakon sukoba s ravnateljem, uzima pištolj, ubija dva učitelja, a svoje kolege uzima za taoce... Navedeni je roman sam autor povukao iz prodaje 2013. godine, kako bi spriječio da postane izgovor poremećenim pojedincima za školske masakre, iako je do tada pojava masovnih pucnjava po američkim školama poprimila razmjere epidemije.

Dakle, D.M. je napisao da će ubiti dvije studentice koje su ga ismijavale cijelu godinu, a da će ostali biti sigurni te da sve to radi jer ga nitko ne primjećuje, jer nikome do njega nije stalo, jer mu je situacija u obitelji loša, stalno mijenja lijekove i psihijatre. Kolokvij naposljetku nije niti održan jer je o napisanim prijetnjama našu policiju izvijestio američki FBI.

Tvrdio da je zbog kolokvija bio pod stresom

Mladić je na ispitivanju u policiji tvrdio da je zbog kolokvija bio pod stresom i da je na forumu htio samo dobiti pozornost, no da nikome nije htio niti bi naudio i da se kaje zbog napisane poruke. Kazao je kako je “Bijes” pročitao početkom aprila i da ga je bez veze odabrao, kao i da nije misli na nikakve dvije studentice.

Druga ga tačka optužnice tereti da je u posljednje tri godine protupravno nabavio i držao ručnu bombu M75 koja, pak, nije pronađena. No, vještaci MUP-ova centra “Ivan Vučetić” su na osnovu snimki utvrdili da nije igračka, kako je to optuženi mladić isticao, nego prava bomba proizvedena u tvornici u Bugojnu.

Na videima pronađenim u njegovom mobitelu se vidi da vrti bombu i govori: “Čovik sam od svoje riječi, nisam tija da dolazi do ovoga, al već kad me ljudi je.., onda ću se i ja malo isto zaigrat i poigrat s njima jer očito stvarno dok ne počneš gristi nitko te ne shvaća ozbiljno... Morat ću samo povući ovaj mali okidač i to je to... Vidimo se, pederi...”.

U vezi ovog krimena student je naveo da se radi o plastičnoj igrački koju je kupio u trgovini “Sve po 8” te da je videa koja su naknadno nađena u njegovom mobitelu snimao jer se htio praviti važan, ali i jer ga zanima fenomen “školske pucnjave” pa se na taj način htio staviti u “glavu luđaka”.

Kazao je i da je video na kojem drži plastičnu pušku i nož snimio jer je htio impresionirati jednu studenticu koja mu se sviđala. Opisao je i kako je postao ovisnik o drogama, prvo speedu pa onda i heroinu, te da je zato bio na liječenju u jednoj klinici.

Pretraživao ključne riječi

Zanimljivo je i da je u istrazi utvrđeno da je na internetu pretraživao ključne riječi poput weapons, antipsihotici, “Nashville school shooting video” te Filip Zavadlav.

Tijekom vrlo temeljite istrage ODO-a saslušan je veliki broj njegovih bivših i sadašnjih profesora, kolega s fakulteta, prijatelja, a njegovi su roditelji iskoristili zakonsku mogućnost da ne svjedoče protiv svog sina. Iz iskaza svjedoka se može iščitati da je mladić bio pod velikim pritiskom nerealnih očekivanja svojih roditelja, prvenstveno majke liječnice koja je htjela da on krene njezinim stopama.

Jedan od njegovih prijatelja je opisao kako mu je 22-godišnjak pričao da odlazi svaki dan na groblje Lovrinac gdje luta satima, gleda natpise nepoznatih ljudi po grobovima te da ga to smiruje. Jednom su bili na Lovrincu i pokazao mu je grob koji je oštetio te je rekao da se na groblju druži sa sotonistima, da je zbog njih oštetio 35 grobova pa ga je i policija hvatala.

Jednom su ga navodno prislili da spolno opći s debljom ženom smanjenih intelektualnih kapaciteta pa su mu onda nešto ubrizgali u stražnjicu.