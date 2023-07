Abazović otvorio dionicu puta Pljevlja – Metaljka: Vlada je tu da se putni pravci prema BiH i Srbiji poboljšaju

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, otvorio je danas dionicu rekonstruisanog regionalnog puta Pljevlja – Metaljka, od Dajveića hana do sela Krće. Pored premijera Abazovića vrpcu je presjekao predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš i Radomir Vuksanović, direktor Uprave za saobraćaj.

Abazović je otvorio put iako jedna dionica tog puta od Dajevića hana do Jugoštice u dužini od 1,7 kilometara još uvijek nije završena, već je samo postojeći put presvučen novim slojem asfalta.

15 kilometara

Abazović je kazao da je rekonstruisano 15 kilometara puta prema Bosni i Hercegovini, što je kako je rekao uvod u šire aktivnosti koje trebaju da se dese na području opštine Pljevlja.



- Mislim da je država u potpunosti zapostavila ovaj grad i nadam se da ovo sada i simbolično i suštinski znači da se ti trendovi mijenjaju i vjerujem da ćemo se ovakvim povodima sve češće sretati. Vlada je tu da se putni pravci prema BiH i Srbiji poboljšaju. Cilj je da imamo što otvoreniju saobraćajnicu, veću mobilnost građana i biznisa u nekom narednom periodu. Nadam se da će to značiti ne samo u kontekstu turizma nego u kontekstu opštetg razvoja sjevera države i opšte povezanosti i otvorenosti Crne Gore da će imati višestruke efekte. Ja sam srećan i zadovoljan što smo danas dobili jednu prilično modernu saobraćajnicu u ovom dijelu. Naravno treba da se nastavi i rekonstrukcija do graničnog prelaza i vjerujem ukoliko svi zajedno budemo uložili napore i energiju da ćemo se radovati pravim stvarima koje će koliko toliko olakšati život građanima ovog područja - rekao je Abazović.

Kazao je da infrastruktura treba da bude u fokusu ne samo u Pljevljima već i u cijeloj Crnoj Gori.

- Cilj je da poboljšamo putne pravce i da imamo veću dostupnost destinacije i na taj način ostvarujemo mnogo veće prihode za sve naše građane - rekao je Abazović.

Raspisan tender

Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je da je izvođač radova bila firma "CrnaGoraput", a vrijednost radova preko 12 miliona eura.

- Mi smo raspisali tender za izbor projektanta za sledeću fazu do Metaljke. U toku su procedure i očekujem da će odluka biti brzo donijeta ukoliko ne bude nekih žalbi da bi veoma brzo potpisali ugovor sa projektantom. Htio bih i da naglasim da smo za razliku od prethodne lokalne vlasti sa ovom vlašću imamo dobru saradnju tako da smo i dogovorili jednu dionicu od samog gradskog jezgra do novog puta u dužini od četiri kilometra. Opština Pljevlja uradiće projekat a Uprava za saobraćaj zajedno sa njima odradiće tu rekonstrukciju. Rokove za izvođenje tih radova tek bi definisali. Opština je već preuzela inicijativu izrade projektnog rješenja i trudićemo da se to realizuje što je moguće prije - rekao je Vuksanović.

Kazao je da je izgradnja puta trajala duže nego što je trebalo zbog kovid krize i rata u Ukrajini.

- Sve je to uzrokovalo da bukvalno imamo situaciju da izvođači su bili prinuđeni da pod cijenu pokretanja bankarskih garancija raskidaju ugovor. "CrnaGoraput" je imao sluha u ovom slučaju i odradio je posao do kraja - rekao je Vuksanović.

Govoreći o dionici ovog puta koji nije rekonstrusan u dužini od 1,7 kilometar Vuksanović je kazao da su oni preduzeli sanacione mjere i taj dio puta je presvučen asfaltom.

Rađena rekonstrukcija

- Taj dio puta će biti uključen kada bude rađena rekonstrukcija puta od grada do Dajevića hana - rekao je Vuksanović.

Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kazao je da je ovo bila prva rekonstrukcija ovog puta koji je kako je rekao napravljen prije 130 godina.

- Ovaj put je urađen krajem 19. vijeka za vrijeme Austro-Ugarske i ovo je prva ozbiljna rekonstrukcija. Put je modernizovan na zadovoljstvo svih građana Pljevalja. Radovi su malo duže trajali nego što su trebali. Mi se nadamo da će to ići mnogo brže sa nastavkom rekonstrukcije ostatka puta - rekao je Vraneš.

Pojasnio je da će biti i rekonstruisana i dionica puta od Vojne pumpe u naselju Guke do Dajveiča hana.

- Ja se nadam da će ta dionica biti veoma brzo rekonstruisana a mi ćemo uraditi i gradku rasvjetu i šetalište - rekao je Vraneš.

Uprava za saobraćaj dva puta je poništila tender za izbor izvođača za završetak 1,7 kilometara puta od Dajevića hana do Jugoštice jer ni jedna firma nije dostavila ponudu.

Procjenjena vrijednost radova bila je 1,24 miliona eura.

Rekonstrukcija dionice puta od Pljevlja do Krća potpisan je 26. maja 2019. Vrijednost potpisanog ugovora je 12.097.955 eura sa PDV-om.

Država raskinula ugovor

Dužina trase je 16,3 kilometara, a rok izvođenja radova bio je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Nedavno je saopšteno i da će država raskinuti i ugovor sa firmom koja je trebala da uradi projekat druge faze rekonstrukcije puta Pljevlja - Čajniče, dionice od mjesta Baljenovac do Metaljke, sela na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Ugovor će biti raskinut jer, kako se navodi u Izvještaju o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalanih puteva za 2022. godinu nije ispoštovana dinamika realizacije ugovora za projektovanje zaključenog sa firmom Interprojekt d.o.o iz Podgorice.

Rekonstrukcija bi obuhvatala dionicu puta od mjesta Krće (Baljenovac) do mjesta Metaljka (granica sa BiH), ukupne dužine 18 kilometara . Projektom je predviđeno povećanje širine kolovoza sa 5 na 7 metara, sanacija nestabilnih kosina, izgradnja potpornih konstrukcija i popravka horizontalnih elemenata puta, čime će se ukupna dužina dionice smanjiti na 16,9 kilometara. Realizacijom projekta stvorili bi se preduslovi za prekategorizaciju ovog regionalnog puta u magistralni.

Put prema Čajniču je jedan od najgorih u državi sa puno krivina, rupa i ulegnuća na asfaltu.