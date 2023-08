Dugogodišnja praksa sa plaža u Hrvatskoj bi mogla postati prošlost

Ostavite peškir, ležaljku i dušek na plaži pa se sutra vratite i čeka vas najbolje mjesto. Poznat je to modus operandi mnogih, ali to više ne prolazi svugdje. Na jugu Španije takva se praksa kažnjava s minimalno 300 eura, piše Danas.hr.

Općina Kolan na Pagu objavila je nedavno slike svog ulova - skupili su pun kamion rekvizita i svima poručili da se tako ne ponašaju. U Baški na Krku, kupačima prijete fantomskim kaznama.

I Tomislav iz Bosne i Hercegovine priznao je da je bilo situacija u kojima je i on došao ujutro i ostavio peškir da bi rezervirao mjesto.

Kazne od 300 do 3.000 eura

- To većina radi - dodao je, ali nije čuo da je takvo ponašanje u Španiji kažnjivo.

Da, i to kazna od 300 do 3.000 eura. Tako se na južnoj obali Španije od sada bore sa svima koji ostave peškir ili bilo kakav rekvizit, a nisu i sami tamo.

Odavno su u tu borbu krenuli u Baški. Već nekoliko godina ako rastegnete i ostavite peškir.

Redari kupe peškire

Komunalni će redari uzvratiti potezom tako da pokupe peškire. Peškir će vam uzeti i odnijeti ga u obližnje skladište. Ko po svoje ne dođe, smatra se da mu ni ne treba.

Iako na tabli piše da ćete platiti i kaznu od 130 eura, to je u Baški samo blef jer mnoge ne zamara što će ostati bez peškira, ležaljke ili šatora.

Načelnik Općine Baška Toni Juranić rekao je za RTL da ako bi bilo potrebno, uveli bi novčane kazne poput onih u Španiji.

- Nekakve kaznene odredbe uvijek izbjegavamo uvrštavati, odnosno primjenjivati, s obzirom na to da je to jedna nepopularna mjera. Ali, ako se treba to je krajnja mjera - pojasnio je načelnik Juranić.

Ipak, dio kupača bi glasao za takvu mjeru.