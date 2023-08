Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine: Odnosi između Srbije i Kosova bili mnogo bolji za vrijeme Trampa

Bivši američki izaslanik za dijalog Beograd i Prištine Ričard Grenel (Richard Grenell) izjavio je da su odnosi Srbije i Kosova bili mnogo bolji u vrijeme kada je predsjednik SAD bio Donald Tramp (Trump), da se tada sa Beogradom i Prištinom pregovaralo o povlačenju NATO-a s Kosova, kao i o ukidanju Haškog suda.

U intervjuu za Real American Voice, Grenel je za trenutnu situaciju na Kosovu optužio sadašnjeg predsjednika SAD Džoa Bajdena (Joe Biden) i Evropsku uniju.

Prema njegovim riječima, kada je predsjednik SAD bio Tramp, pregovarana su četiri sporazuma između Prištine i Beograda, a, kako je rekao, posljednji posao je bio veliki i smatralo se da će doći do ekonomske normalizacije.

Povlačenje NATO-a s Kosova

Prema njegovim riječima, napredak je bio toliki da se sa Beogradom i Prištinom razgovaralo i o povlačenju NATO sa Kosova.

Onda je, navodi Grenel, došao tim predsjednika Džoa Bajdena i odlučio da Evropljani budu na čelu dijaloga.

Dakle, za posljednje tri godine Evropljani su odgovorni i ono što sada vidimo je haos, nasilje i rat, smatra Grenel.

Navodi i da je jedna od tačaka o kojima je pregovarao da se ukine Sud u Hagu, a da je prethodni tužilac, koji je tu dužnost obavljao prije Džeka Smita rekao da se krivična gonjenja obustave jer je prošlo 20 godina i ne može da smisli ubjedljiv slučaj da bilo koga tuži.

Grenel je rekao da su tada odlučili da srpske zločine sude sudovi u Srbiji, a kosovske na Kosovu.

Sudovi u Srbiji i na Kosovu davali su milione i milione dolara da obuče svoje sudije i tužioce i bilo je vrijeme da ostvare svoje pravo i stanu na kraj sa ovim međunarodnim sudom, rekao je Grenel i dodao da je tada odlučio da obavijesti Ministarstvo pravde da će se strane složiti da okončaju Haški tribunal.

Tri godine zatvora

Grenel dalje navodi da je ostavio poruku o tome Brusu Šarcu koji je tada vodio međunarodne sudove, ali da je njegova reakcija, kako kaže, bila nevjerovatna.

- On je rekao da ne zna da li možemo to da uradimo i dodao da je to međunarodni sud i da će morati da obavijeste tamošnje američke advokate. A ja sam rekao, idite i obavijestite američke advokate, ali dvije strane su se o tome dogovorile i doći će u Bijelu kuću i naći ćemo dogovor za nekoliko mjeseci, jer završavamo pregovore - rekao je Grenel.

Dodaje da ne zna tačno šta je Brus uradio, ali tvrdi da je zvao Smita koji je za nekoliko mjeseci od dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vašington da završi pregovore o tom sporazumu objavio optužnicu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija.

- Optužnica koja je bila politička od prije 20 godina. Predsjednik Kosova je i poslije tri godine u zatvoru. Tri godine zatvora jer ga je tužio Džek Smit i prilično sam siguran da je jedini razlog taj što ga je Brus Šarc iz resora pravde obavijestio da ćemo ga udaljiti sa posla, da ćemo biti spaseni od suda i da su obje strane pristale na to. Rekao sam mu da će SAD uzeti ovo Vijeće sigurnosti UN - zaključio je Grenel.