Uhapšen Baranin osumnjičen za pokušaj ubistva: Izbo dvije osobe, posvađali se oko mašine za veš

Ulcinjska policija uhapsila je Mladena Pešića (22) iz Bara zbog sumnje da je sinoć oko 22.30h, nožem zadao više ubodnih rana mladićima Nemanja Bujišiću (23) i Janku Bulatoviću (22), koji su zbog teških tjelesnih povreda opasnih po život, hospitalizovani u bolnici u Baru na dalje liječenje, saznaju Vijesti.

Prema istim saznanjima, Pešić će biti priveden nadležnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu, koje je je djelo kvalifikovalo kao krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Sestra oštećenog Bujišića, Marijana Bujišić ispričala je "Vijestima" da je njen brat ranjen tokom tuče sa kolegama sa kojima zajedno radi na kupalištu Royal beach iz bizarnog razloga.

Pokušao da spriječi tučnjavu

- Oni su zajedno smješteni u jednom objektu i kako sam saznala, svađa je nastala zbog upotrebe mašine za pranje veša, koju su svi zajedno koristili. Dvojica radnika prvo su napala Janka Bulatovića a moja brat Nemanja je pokušao da spriječi tučnjavu. Odjedom je došao Pešić, koji je nožem prvo napao Bulatovića a kasnije i mog brata- ispričala je Bujišić Vijestima.

Mladići su, kako je navela, za sada stabilno iako i dalje u teškom stanju.

U današnjem saopštenju Uprave policije navodi se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, lišili slobode jednu osobu osumnjičenu za ubistvo u pokušaju.

- Naime, ulcinjska policija je sinoć obaviještena od strane Hitne medicinske pomoći Ulcinj da je u mjestu Donji Štoj došlo do povrjeđivanja dva lica koja su zadobile povrede u vidu ubodnih rana nanijetih oštrim predmetom. Policijski službenici su izašli na lice mjesta, a o događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu i ovlašćenju izvršen uviđaj na licu mjesta. Sprovodeći aktivnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica i rasvjetljavanja događaja, pripadnici policije došli su do sumnje da je sinoć oko 22.25 časova u mjestu Donji Štoj došlo do fizičkog sukoba dvije grupe lica i upotrebe noža, kojom prilikom je, kako se sumnja M.P. (22) iz Bara nanio povrede pomenutim podesnim sredstvom licu J.B. u predjelu stomaka, dok je licu N.B. (23) nanio povrede u predjelu ramena i leđa. Povrijeđena lica su transportovana u Opštu bolnicu Bar na ukazivanje ljekarske pomoći- piše u saopštenju.

U apartmanu nađena marihuana

Navodi se "da je sa svim okolnostima upoznat je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju, te naložio da se M.P. liši slobode".

-Vršeći pregled apartmana koji je koristi M.P. pronađeno je pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana mase 17,7 grama i digitalna vaga za precizno mjerenje. Osim toga, M.P. je kod sebe posjedovao takođe jedno manje pakovanje sa sadržajem opojne droge marihuane. Tužilac se izjasnio da se u radnjama M.P. stiču elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga- navodi se u saopštenju UP.