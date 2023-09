Umjetnica optužila Pernara za spolno uznemiravanje, a on skandalozno odgovorio: Sise joj nisam dirao

Bivši zastupnik u Saboru Hrvatske Ivan Pernar na svojim društvenim mrežama je objavio odgovor na današnju izjavu umjetnice Arijane Lekić-Fridrih, koja je medijima objasnila incident koji se dogodio tokom njenog performansa "Tiha misa", navodeći da je Pernar tokom rukovanja savio njezinu ruku i postavio ju na njene grudi.

Crvena boja

Na TikToku je objavio video pod nazivom "Moj odgovor na optužbu ljevičarke da sam je seksualno uznemiravao", u kojem tvrdi da je ona prva njemu prišla da mu pruži ruku, a on u tom trenutku nije znao da ju je umočila u crvenu boju.

- Htjela me zaprljati crvenom bojom. Ja sam joj stisnuo ruku i skužio da me zaprljala, pa sam samo uzeo njenu ruku i s njenom rukom prešao po njenoj haljini. S tom istom rukom (njenom) i s tom istom bojom (njenom) sam zaprljao nju, odnosno njenu haljinu.

Prvo ne spominje da je ona meni prišla nego kao da je bilo neko spontano rukovanje. Htjela se rukovati sa mnom da me zaprlja bojom, to je bio smisao njenog čina ili performansa. Na taj njen performans ja sam uzvratio tako da sam tu istu njenu ruku primio i zaprljao nju. To je bilo to, nije bilo ničega drugog, govori u videu.

Poruka ljevičarima

Nakon toga je poslao poruku svim "ljevičarkama i ljevičarima, Tomaševićevim aktivistima", navodeći da će sve što oni rade protiv njega, raditi i on protiv njih.

- Ako ćete se derati i urlikati, ja ću vam na to uzvratiti, ali na sofisticiraniji način, jer imam argumente za razliku od vas. Provocirate me i zaprljate me, a kada ja vas zaprljam vlastitom rukom i vlastitom bojom, onda ste vi žrtve i vama nije jasno zašto je Pernar to napravio, rekao je.

Na Instagramu je također objavio fotografiju članka u kojem se spominje incident i sofisticirano odgovorio: "Ona sad tvrdi da sam ju spolno uznemiravao, iako joj sise uopće nisam dirao svojom rukom." Kasnije je opis objave promijenio.

Umjetnica Lekić-Fridrih rekla je da je to što je Pernar učinio na ovakvom skupu jedna zaista simbolična gesta koja nije benigna.

- Budući da ne znam radi li se o mentalno zdravoj osobi, neću pretjerano komentirati njegov istup. Moje grudi su moje grudi i moje tijelo je moje tijelo, objasnila je uz najavu pokretanje tužbe.