Rama: Evropska unija mora osuditi napad u Banjskoj na sjeveru Kosova

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je Brisel razočaran Albanijom koja traži novu deklaraciju Europske unije (EU) o dijalogu Kosovo-Srbija, ali i dalje ne odustaje od svog stava.

U sukobima između policije i naoružane grupe u Banjskoj na sjeveru Kosova u nedjelju poginuli su policajac i trojica napadača srpske nacionalnosti.

- Tražili smo da jučer objavljeno saopćenje uključuje i nedavna događanja u Banjskoj, gdje je kriminalna grupa ubila policajca. Prijatelji u Briselu su nam objasnili da takvo nešto nije moguće jer su saopćenje potvrdile zemlje članice. Od nas je traženo da se uskladimo, ali je naš odgovor bio negativan - rekao je Rama na konferenciji za novinare u četvrtak, prenosi Radio Slobodna Europa.

Ozbiljna zabrinutost

On je dodao da će Albanija biti spremna uskladiti se s novom deklaracijom EU koja bi trebalo sadržavati kaznu za postupke i nerad Srbije.

Rama je rekao da je izašao pred medije kako bi, kao nikada u posljednjih 10 godina, izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog visokog stepena opasnosti na sjeveru Kosova.

I dok je portparol EU Peter Stano kazao da neće biti drugog saopćenja do istrage o tome kako je došlo do incidenta u Banjskoj, premijer Albanije ističe kako ne razumije zašto Europska unija čeka da izađe s takvom izjavom.

Potrebna kazna

- Rukovodstvo Kosova ima svoje mane u procesu dijaloga, ali nijedna od njih ne relativizira težinu ovih ozbiljnih događanja koja se ne uspoređuju ni s čim lošim što se dogodilo od kraja rata 1999. godine. Pred krvoprolićem smo nevinih, to je krv časnika kosovske državne policije. Ubili su ga ljudi obučeni u vojničku odjeću i teško naoružani, koji su za Beograd dostojni da spuste zastavu na pola koplja. To je zločin, što se tiče kriminalne grupe, ali i institucija Srbije. Nema potrebe za istragom, ali za to je potrebna kazna - naglasio je albanski premijer.



Službeni Beograd negira umiješanost u akciju naoružanih Srba koji su prije sukoba postavili barikade na sjeveru kod sela Banjska, dok Priština optužuje Srbiju da ih je logistički podržala.