Oglasio se Šešelj o novoj optužnici: Spreman sam otići dobrovoljno u Hag pod jednim uslovom

- Ja to još nisam dobio ali to je vjerovatno povodom ove istrage koju je vodilo haško tužilaštvo sve do prošle godine kada su htjeli da zaplijene 56 mojih knjiga i da ih unište - kaže za Danas Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne i osuđeni ratni zločinac, povodom tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Hag podigao novu optužnicu.

Šešelj kaže da je u tim knjigama objavljivao haške matrijale tokom svog sudskog procesa.

"Lažni zaštićeni svjedoci"

- Tu je mnogo navodno povjerljivih materijala i podataka o lažnim zaštićenim svjedocima. Oni su mislili da mogu vječito da čuvaju sve svoje tajne kako su falsifikovali haške procese, kako su instruisali haške lažne svjedoke i kako su falsifikovali razne dokumente. E to u mom slučaju ne može - kaže haški osuđenik za Danas.

On dodaje da je odlučio sve da objavi, dodajući da je preko 60 knjiga već napisano i objavljeno na tu temu kao i da planirano još 10 ili 20 knjiga.

Šešelj kaže da Hag očekuje njegovo hapšenje i izručenje, ali napominje da to po zakonu Srbije nije moguće.

S obzirom na to da je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, „objelodanio“ da je protiv njegovog nekadašnjeg šefa Šešelja podignuta optužnica, gostujući na RTS-u u srijedu, Šešelja su upitali da pojasni zašto baš Vučić da upozna javnost sa tom optužnicom, a ne Šešelj.

- To morate pitati Vučića - kratko je odgovorio i ponovio da to njemu još nije dostavljeno.

Nebulozni zahtjevi

- Jučer je obaviještena srbijanska ambasada u Hagu. On (Vučić) to smatra jednim vidom pritiska u sklopu ovih najnovijih pritisaka protiv Srbije - smatra Šešelj.

On ističe da je spreman dobrovoljno da ode u Hag ali pod jednim uslovom.

- Pošto očekujem da će uskoro Velika Britanija potonuti u more, onda će ogromni talas da zapljusne cijelu Holandiju, da je poplavi, a ja ne želim da se u tom trenutku nađem u Ševeningenu i da se udavim. Zahtijevam da se prethodno mehanizam haškog tribunala preseli u drugu državu. Najpogodniji bi bio Afganistan. Da se preseli u Kabul. To je visoka nadmorska visina, ne prijeti opasnost ni od kakvog poplavnog talasa. Klima je odlična, suha, zdrava klima za starce. Afganstin to zaslužuje pošto je junački afganistanski narod nedavno do nogu porazio Američke okupatore, nagnao ih u bjekstvo, obnovio demokratiju u svojoj zemlji po volji naroda. U znak poštovanja prema tom junaštvu najbolje bi bilo da se tamo preseli ovaj mehanizam - zaključuje Šešelj.

Vojislav Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine osuđen na deset godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci, 1992. godine, ali je kaznu odslužio tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. godine.