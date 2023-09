Rama: KFOR mora preuzeti kontrolu nad sjeverom Kosova

Premijer Albanije Edi Rama rekao je na konferenciji za novinare da bi dijalog između Kosova i Srbije trebao biti podignut na nivo konferencije na kojoj bi se francusko-njemački plan stavio na stol da bi se formalizirao, a prisustvovali bi i Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i Olaf Šolc (Scholz).

Rama je također rekao da sadašnji format Brisela očito ne nudi ništa miru u ovoj novoj situaciji.

Nivo konferencije

- Puno prije ovih dramatičnih događaja više sam puta javno i službeno rekao i tražio da se format dijaloga o normalizaciji podigne na nivo konferencije o normalizaciji s francusko-njemačkim planom kao vodiljom u okviru kontinuiranih razgovora - kazao je Rama.

Naveo je da je trebalo podići na najviši nivo zastupljenost Evropske unije i euroatlantske zajednice s Francuskom i Njemačkom na konferenciji, uz prisutnost predsjednika i kancelara kao koautora ovog plana.

Naglasio je i da KFOR treba što prije preuzeti kontrolu nad sjeverom Kosova, kako se situacija ne bi pogoršala i ne bi bilo više žrtava od posljedica napada.

Mir i saradnja u regiji

Prema njegovim riječima, to se trebalo dogoditi ranije, ali ipak bolje malo kasno nego prekasno.

- Moj zadatak je dati sve od sebe za mir i saradnju u regiji i za konačno priznanje Kosova, kao ploda mira i saradnje. Moj zadatak je otići korak dalje. Vlada Kosova ne bi trebala degradirati u arenu povremenih bitaka koje bi je mogle pretvoriti u mali Dombas, ali dovoljno velik da jučer pretvori u danas, a budućnost u jučer. Prije ovih dramatičnih događaja, nekoliko sam puta javno tražio da se format dijaloga o normalizaciji podigne na nivo konferencije o normalizaciji. Kako bi spriječio ovaj sukob na bilo koji način, KFOR mora preuzeti kontrolu nad sjeverom Kosova. Nisam čuo da se Srbija tome protivi. Ovdje je svejedno ko to traži, situacija to zahtijeva. Da je to učinjeno ranije ovo se ne bi dogodilo. Po meni malo kasno, ali bolje malo kasno nego prekasno - dodao je Rama.